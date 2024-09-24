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У мерії відзвітували, що борються з епідемією пташиного грипу в зоопарку Миколаєва

Головний вхід до Миколаївського зоопраку. Фото: Миколаївський зоопаркГоловний вхід до Миколаївського зоопарку. Фото: Миколаївський зоопарк

У Миколаєві, під час чергового засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішували проблему щодо пташиного грипу.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, це вже друге засідання присвячене цьому питанню. До цього фахівці збиралися 18 вересня — після фіксації захворювання в Миколаївському зоопарку.

Директор зоопарку Володимир Топчий розповів, що на сьогодні зафіксовано 2 випадки грипу птиці. Усі вони підтверджені результатами лабораторних досліджень. Також зараз вжиті відповідні заходи у звʼязку з епідемією.

«Все що ми могли — зробили», — зазначив Володимир Топчий.

Наразі у зоопарку введено карантин, проведено дезінфекцію та очистку вольєрів, в яких виявлено грип птиці. Деякі вольєри огородили стрічкою.

Під час засідання комісія ухвалила низку нових рішень, спрямованих на ліквідацію пташиного грипу. Наразі вони продовжують уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку зафіксовано випадки пташиного грипу, через що відділ орнітології був закритий для відвідувачів. Дослідження показали наявність вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5. Пізніше зона інфекції поширилася на всю територію зоопарку, а навколо епізоотичного осередку було встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри. Зона нагляду охопила територію в радіусі 10 кілометрів.

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