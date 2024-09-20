У Миколаївському зоопарку через спалах пташиного грипу закрили відділ орнітології

У Миколаївському зоопарку виявили пташиний грип. Фото з відкритих джерел

У Миколаївському зоопарку виявили пташиний грип. Проводяться заход з ліквідації спалаху.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаївської обалсті.

Зазначається, що 17 вересня на перевірку надійшло два зразки матеріалу від птиці зоопарку. Дослідження показали вірус пташиного грипу типу А1 субтипу Н5.

До інфікованої зони потрапила територія зоопарку. Наразі відвідування відділу орнітології зоопарку заборонено.

Крім того, встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри від епізоотичного осередку. До неї увійшли вулиці: 6-а Слобідська, Кузнецька, Будівельників, 6-а Інгульська, 2-а Набережна, Гречишникова, Сафронова.

Зона нагляду становить 10 кілометрів. До неї увійшли: інша частина міста Миколаєва, село Радсад, село Мішково-Погорілове, село Зайчівське, село Святомиколаївка, село Воскресенське, село Горохівка, село Полігон, село Миколаївське.

«На даному етапі вживаються заходи щодо ліквідації спалаху грипу птиці», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у відділі орнітології Миколаївського зоопарку запроваджено карантин через виявлення пташиного грипу у диких перелітних птахів.