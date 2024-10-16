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Фахівці перевірили птахів у Миколаївському зоопарку: хворих на грип не знайшли

Головний вхід до Миколаївського зоопарку. Фото: Миколаївський зоопаркГоловний вхід до Миколаївського зоопарку. Фото: Миколаївський зоопарк

У Миколаївському зоопарку під час оглядів не знайшли хворих або підозрілих на захворювання на грип птиці. Наразі на території ще проводять профілактичні заходи.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі в Миколаївській області.

Зазначається, що профілактичні заходи та огляд птиці проводили протягом минулого тижня.

«Під час оглядів не було виявлено хворих або підозрілих на захворювання на грип птиці. Також здійснювався контроль за проведенням дезінфекції транспорту, що важливо для запобігання поширенню інфекцій», — йдеться у повідомленні.

Також фахівці обстежили приватні двори та перевірили домашню птицю. Хворих на грип не знайшли.

«Окрім цього, проведено 130 бесід із громадянами для інформування про захворювання та його профілактику. Також було відібрано 20 проб крові для лабораторних досліджень», — додали у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку зафіксовано випадки пташиного грипу, через що відділ орнітології був закритий для відвідувачів. Дослідження показали наявність вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5. Пізніше зона інфекції поширилася на всю територію зоопарку, а навколо епізоотичного осередку було встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри. Зона нагляду охопила територію в радіусі 10 кілометрів.

24 вересня  під час чергового засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішували проблему щодо пташиного грипу. У зоопарку введено карантин, проведено дезінфекцію та очистку вольєрів, в яких виявлено грип птиці. Деякі вольєри огородили стрічкою.

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