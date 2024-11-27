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Більше €15 млрд для України: Євросоюз затвердив бюджет-2025

Більше €15,2 млрд для України: Євросоюз затвердив бюджет-2025. Ілюстраційне фото з відкритих джерелБільше €15,2 млрд для України: Євросоюз затвердив бюджет-2025. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Європейський Союз затвердив бюджет на 2025 рік у розмірі 199,4 млрд євро, з яких 15,2 млрд євро спрямують на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility. 

Про це повідомляє «Європейська правда». 

Бюджет на 2025 рік ухвалили 418 голосами, проти були 185 депутатів і 67 утрималися. Кошторис зріс на 10 млрд євро, це на 6% більше за цьогорічний бюджет.

Зазначається, що бюджет спрямований на підтримку охорона здоров'я, гуманітарна допомога, управління кордонами та боротьба зі зміною клімату. 

У ЄС нагадали, що у лютому 2024 року під час перегляду довгострокового бюджету були передбачені додаткові кошти для підтримки України, і ці пріоритети збереглися у новому бюджеті.

«Цей бюджет спрямований на вирішення нагальних проблем, включаючи російську агресію у війні проти України, постійний міграційний тиск, ескалацію кризи на Близькому Сході, вплив стихійних лих і, що особливо важливо, конкурентоспроможність наших економік. Це забезпечить ЄС можливість ефективно реагувати на ці нагальні реалії», — зазначив голова комітету ЄП з питань бюджету Йохан Ван Овертвельдт.

Згідно з повідомленням, більше 90% бюджету ЄС фінансує проєкти, що сприяють розвитку в межах Євросоюзу та за його межами, підтримуючи громадян, регіони, фермерів, науковців, студентів, НУО та бізнес. Бюджет ЄС, на відміну від національних, орієнтований на інвестиції для стимулювання економічного зростання та створення нових можливостей.

Раніше повідомлялось, що Німеччина виділила 65 мільйонів євро для ремонту української енергетичної інфраструктури. 

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