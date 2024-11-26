€65 мільйонів: Німеччина виділила кошти на відновлення енергетики України

Німеччина виділила кошти на відновлення енергооб'єктів в Україні. Ілюстраційне фото: Getty Images

Німеччина виділила 65 мільйонів євро для ремонту української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляється на сайті міністерства економіки Німеччини.

Фінансування буде спрямоване до «Фонду енергетичної підтримки України», створеного Енергетичним співтовариством.

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що стабільність енергопостачання в Україні є важливою через масові обстріли енергетичної інфраструктури.

«Цивільна енергетична інфраструктура України й надалі залишається об’єктом масованих російських авіаударів. Обвал енергопостачання в третю зиму війни мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України зараз важливіша, ніж будь-коли. Ми робимо важливий внесок у забезпечення стабільності українського енергопостачання, щоб люди в Україні продовжували отримувати електроенергію та тепло», — заявив він.

Загальний внесок Німеччини до фонду до кінця 2024 року становитиме 360 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в листопаді в Україні почалися відключення світла через масові російські обстріли.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада були відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але відновлювальні роботи продовжуються.