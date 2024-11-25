Росія вдарила по енергетиці на Миколаївщині, є відключення світла

Відновлення енергооб'єктів в Україні. Фото: Getty Images

Внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада, є відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але відновлювальні роботи продовжуються.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Також вчора, 24 листопада, о 13:30 та сьогодні, 25 листопада, о 05:50 росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду.

Учора о 16:13 ворог завдав мінометного обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.

Крім того, вночі протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині два Shahed 131/136.

Варто зазначити, що Миколаївщина обстрілюється майже щодня. Так, 22 листопада ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.