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Росія вдарила по енергетиці на Миколаївщині, є відключення світла

Відновлення енергооб'єктів в Україні. Фото: Getty ImagesВідновлення енергооб'єктів в Україні. Фото: Getty Images

Внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада, є відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але відновлювальні роботи продовжуються.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Також вчора, 24 листопада, о 13:30 та сьогодні, 25 листопада, о 05:50 росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду.

Учора о 16:13 ворог завдав мінометного обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.

Крім того, вночі протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині два Shahed 131/136.

Варто зазначити, що Миколаївщина обстрілюється майже щодня. Так, 22 листопада ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.

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