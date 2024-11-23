Громаду на Миколаївщині двічі за день атакували FPV-дронами
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:45, 23 листопада, 2024
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У пʼятницю, 22 листопада, ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.
Удари сталися о 13:00 та 15:12, повідомляють в Миколаївській ОВА.
За інформацією влади, постраждалих серед населення немає.
Подробиці про можливі пошкодження об'єктів інфраструктури не повідомляються.
Нагадаємо, що через один з обстрілів у Куцурубі дня було пошкоджено приватний будинок.
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