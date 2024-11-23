Громаду на Миколаївщині двічі за день атакували FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаєва 14 листопада. Архівне фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 22 листопада, ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.

Удари сталися о 13:00 та 15:12, повідомляють в Миколаївській ОВА.

За інформацією влади, постраждалих серед населення немає.

Подробиці про можливі пошкодження об'єктів інфраструктури не повідомляються.

Нагадаємо, що через один з обстрілів у Куцурубі дня було пошкоджено приватний будинок.