У Миколаєві почали демонтаж скульптури «Капуста» на Набережній

У Миколаєві демонтують скульптуру «Капусту», фото: «МикВісті»

На Набережній у Миколаєві у середу, 27 листопада, почали демонтаж металевої скульптури у вигляді квітки. На її місці хочуть створити оглядовий майданчик.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Арт-обʼєкт, що зʼявився на верхній Набережній у 2000-х роках, відомий серед миколаївців як «Капуста». На питання кореспондента, чи є у скульптури офіційна назва, робочі КП «Миколаївські парки», які займаються демонтажем, відповіли: «У нас в «Парках» її також називають «капуста».

Фахівці наразі розбирають окремі елементи обʼєкта. У коментарі «МикВісті» заступник директора «Миколаївських парків» з виробничої діяльності Олександр Брижатий розповів, що на місці скульптури має зʼявитись оглядовий майданчик. Демонтувати обʼєкт обіцяють приблизно за тиждень.

— Управління архітектури та містобудування запланувало створення оглядового майданчика. Ми сьогодні розпочали. Ми не зовсім розуміємо, яким чином створена конструкція, тому може бути важко його демонтувати. Орієнтовно плануємо за тиждень завершити роботи, — сказав Олександр Брижатий.

У Миколаєві демонтують скульптуру «Капусту», фото: «МикВісті» У Миколаєві демонтують скульптуру «Капусту», фото: «МикВісті» У Миколаєві демонтують скульптуру «Капусту», фото: «МикВісті»

Метал, з якого зроблена «Капуста», необхідно додатково перевірити у разі, якщо КП буде повторно його використовувати.

— На сьогодні метал ми ніяк не плануємо використовувати, бо не розуміємо, який у нього стан. Можливо, він для подальшого використання непридатний. Продавати, здавати не плануємо, — додав він.

Демонтаж підприємство проводить за власні кошти, зазначив Олександр Брижатий.

— Зарплата фахівці, вартість газу і палива для машин. Ми ж власними силами виконуємо, не підрядна організація. Це фактично поточні роботи з обслуговування обʼєкта, який ми утримуємо, — сказав посадовець.

У Миколаєві демонтують скульптуру «Капусту», фото: «МикВісті»

У розмові із працівниками вони зазначили, що планувалось також привести до ладу сходи. Однак Олександр Брижатий сказав, що поки про ремонт та оновлення сходів мови не йде.

— На даний час ремонт сходів в цьому році не планувався. Взагалі у департаменті ЖКГ був проєкт реставрації повністю верхньої та нижньої Набережної. У 2020 році він пройшов архітектурну комісію. На місці сходів планувались інші сходи, більш пологі, такі, як у нас біля гармати. Але наші роботи з ескізним проєктом ніяк не повʼязані, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві на площі Перемоги демонтували елемент у вигляді зірки з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги.