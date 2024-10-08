У Миколаєві демонтували радянську зірку з Пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги. Фото: Ілля Зелінський/Facebook

У вівторок, 8 жовтня, в Миколаєві на площі Перемоги демонтували елемент у вигляді зірки з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги.

Про це повідомляє видання «МикВісті».

За словами першого віце-мера Миколаєва Віталія Лукова, демонтаж проведено відповідно до закону про декомунізацію.

— Ми демонтували зірку на вимогу законодавства. Роботи виконували працівники комунального підприємства «ГДМБ». Проблема не стільки в самому ордені, скільки в написах на ньому, де згадано СРСР, Кремль і подібне, — сказав Віталій Луков.

Так пам'ятник виглядав до демонтажу зірки. Скриншот з Вікіпедії

Що буде з демонтованою зіркою, поки не відомо. Віталій Луков зазначив, що її тимчасово зберігатимуть на території комунального підприємства «Миколаївські парки», доки міська влада чи громада не вирішить подальшу долю символу.

— Поки немає жодних рішень. Можливо, створимо окреме місце для тоталітарних символів, або пустимо їх на переплавку для виготовлення чогось корисного, наприклад, дитячого майданчика, — додав він.

За його словами, додаткових коштів на демонтаж зірки з бюджету Миколаєва не виділяли.

Нагадаємо, у Миколаєві повторного шукають фірму, який за 672 тисячі прибере «радянську» зірку та перепишуть надпис українською на меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців.

Як відомо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» 11 вересня оголосило тендер на оновлення меморіалу. Переможець тендеру мав замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину», а також радянську зірку та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років). Аукціон мали провести 20 вересня, однак торги не відбулися через відсутність тендерних пропозицій.