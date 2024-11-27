На Миколаївщині цьогоріч на житло для ветеранів виділили понад ₴115 млн

Житло для ветеранів, фото з відкритих джерел

Миколаївська область з початку року отримала 115,1 мільйона гривень на забезпечення житлом 52 родин ветеранів.

Про це у середу, 27 листопада на пресбрифінгу повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва, пишуть «МикВісті».

«Ці кошти спрямовані на підтримку різних категорій ветеранів: внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність України, ветеранів із інвалідністю першої чи другої групи, а також родин загиблих героїв», – зазначила Єльчієва.

Крім цього, за ініціативи президента та підтримки уряду, Миколаївській області додатково виділили 61,2 мільйона гривень для забезпечення житлом ще 29 родин. Загалом у 2024 році на ці потреби регіон отримав 176,3 мільйона гривень, що дозволить забезпечити житлом 81 сім’ю ветеранів.

Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року на допомогу підрозділам Сил оборони з бюджету Одеси додатково виділили 310 мільйонів гривень. Ці кошти заклали у міську програму «Безпечне місто Одеса».