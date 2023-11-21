Видання Forbes Україна проаналізувало фінансування військових, закладене у місцеві бюджети, де йдеться про те, що міста спрямували на благоустрій більше коштів, ніж на допомогу ЗСУ. Зокрема, на інфографіці вказано, що Миколаїв направив силам оборони всього 29 мільйонів гривень.

На публікацію в Facebook відреагував міський голова Олександр Сєнкевич, зазначивши, що загальна сума допомоги міста складає 691 мільйон гривень.

В матеріалі Forbes пояснюється, що вони рахували лише видатки за статтями «Заходи та роботи з територіальної оборони» та «Інші заходи громадського порядку та безпеки», не беручи до уваги інші направлення коштів.

Згідно їх прорахункам, на благоустрій міська влада Миколаєва витратила 627 мільйонів гривень, а на оборону лише 29 мільйонів, вказуючи, що від ПДФО військових у 2023 році до бюджету міста надійшло 2,6 мільярда гривень.

У відповідь на це, Олександр Сєнкевич опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. Мер вказав, що видання врахувало лише окремі пункти стосовно ТРО, а не витрати на сили оборони в цілому.

— На початку війни ми купували і передавали військовим обладнання через виконком, але пізніше, щоб зробити цю роботу, з одного боку, ефективнішою і швидшою, а з іншого — безпечною в плані можливого розголошення позицій закупівель, — почали перераховувати субвенції військовим частинам. Увесь контроль за використанням цих коштів здійснюють правоохоронні органи, — заявив міський голова.

Як відомо, за міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» має намір придбати 511 саджанців дерев та 16 тисяч 420 кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень з запланованих на висадку дерев.