Миколаївщина отримає ₴61 мільйон на житло для ветеранів. Фото з відкритих джерел

Миколаївщина на забезпечення житлом 29 родин ветеранів додатково отримає 61 мільйон гривень.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що Миколаївська область отримає додатково 61,2 млн грн із держбюджету. Загалом до кінця року з держбюджету буде спрямовано понад 4,1 мільярда гривень на придбання житла для 1836 родин ветеранів з-поміж ВПО та осіб з інвалідністю внаслідок війни 1, 2 групи та родин полеглих.

Заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита у своєму телеграм-каналі повідомив, що у всіх регіонах мають створити комунальну установу обласного рівня, котра опікуватиметься питаннями підтримки ветеранів.

«Формування регіональної програми забезпечення ветеранів житлом, підтримки захисників шляхом погашення частини відсотків за кредитом на придбання житла у межах державної програми «єОселя». Кредитний портфель формують державні банки під 7% річних. 4% з них компенсує держава, ще 3% ОВА відшкодують з обласного бюджету за регіональною програмою», — зазначив він.

Нагадаємо, що у липні 2024 року Міністерство у справах ветеранів України виділило субвенції на виплату грошової компенсації для придбання житла для майже 2500 ветеранів на суму 5,7 мільярда гривень.

Також повідомлялося, що на Київщині побудували перше інклюзивне містечко для ветеранів. Сьогодні ключі від своїх нових осель передали 45 військовим, які під час бойових дій отримали суттєві поранення.