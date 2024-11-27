«Дуже багато аварій», — мешканці Варварівки просять встановити лежачі поліцейські

Вулиця Клубна у мікрорайоні Варварівка до ремонту дорожнього покриття, скриншот з Google maps

Мешканці провулка Клубного і вулиці Клубної у мікрорайоні Варварівка просять встановити лежачі поліцейські, щоб обмежити швидкість руху автотранспорту.

З цим питанням миколаївці звернулись до комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства 26 листопада, пишуть «МикВісті».

Мешканка вулиці Ганна Баштова розповідає, що після ремонту дороги вздовж Клубної там збільшилась кількість аварій.

— Коли нам заасфальтували вулицю і провулок, інтенсифікувався рух автомобілів. Вони, в більшості, не дотримуються швидкісного режиму, правил дорожнього руху. І наразі створюють небезпеку для мешканців. У нас тут багато людей похилого віку, багато дітей, які ходять по цим вулицям. Оскільки у нас непередбачені тротуари, всі пішоходи ходять по проїжджій частині збоку. Водії дуже сильно розганяються, останнім часом у нас дуже багато аварій, — сказала Ганна Баштова.

Голова комісії Дмитро Іванов повідомив, що наразі діє постанова про заборону встановлення лежачих поліцейських.

Після цього депутат міської ради Юрій Степанець запропонував два інші варіанти вирішення проблеми: встановити «берлінську подушку швидкості» або зробити підвищені пішохідні переходи.

Берлінська подушка виглядає, як невеличке підвищення, фото: Urban Dnipro Підвищені пішохідні переходи у Києві, фото: міська рада

Члени комісії вирішили надати доручення комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству дослідити це питання.

Куди звертатися, щоб обмежити швидкість автотранспорту?

Для того, щоб встановити на дорозі обмежуючий швидкість автомобільного транспорту знак або «лежачий поліцейський» містянам варто звернутися до Миколаївської міської ради, де цим питанням переважно займається Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство.

Водночас миколаївці можуть написати лист-звернення у Патрульну поліцію Миколаївської області.

При цьому самостійно встановлювати лежачі поліцейські мешканці ані приватного сектору, ані багатоповерхівок не мають право, зазначає юрист Олена Воронкова.

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«Влаштування таких пристроїв зниження швидкості має відбуватись за погодженням з органами місцевого самоврядування. Оскільки окрім самого пристрою під’їзд до нього має бути обладнано відповідними дорожніми знаками», — пояснила Олена Воронкова.

Нагадаємо, у Миколаєві до системи контролю за безпекою на дорогах планують додати ще дві камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху за 2,6 мільйона гривень.

Загалом камерами планують облаштувати 270 ділянок у різних районах Миколаєва, а будівництво розбито на чотири черги:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер.

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер.

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.