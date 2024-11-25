У Миколаєві планують встановити нові камери для контролю швидкості на дорогах

Система відеонагляду «Безпечне місто», яка працює у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві до системи контролю за безпекою на дорогах планують додати ще дві камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху за 2,6 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті системи публічних закупівель Prozorro.

Аукціон для закупівлі двох додаткових систем фіксації порушень запланований на 29 листопада. Переможець тендеру має до кінця грудня 2024 року доставити та встановити камери. Їх остаточне місце розташування уточнюється в процесі монтажу.

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху закупляється у рамках міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020–2025 роки. Її мета — підвищення безпеки на дорогах, зменшення кількості правопорушень і покращення дисципліни водіїв.

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Комплекс здатен контролювати до трьох смуг руху одночасно, з шириною зони охоплення до 10,5 метрів. Він автоматично визначатиме напрямок руху транспортних засобів, виявлятиме перевищення швидкості та зберігатиме дані для подальшого опрацювання.

Система працюватиме цілодобово в режимі 24/7, забезпечуючи:

вимірювання швидкості транспортних засобів (до 240 км/год);

розпізнавання державних номерних знаків України та інших країн;

фіксацію порушень, таких як перевищення швидкості, з документуванням подій і передачею даних до Міністерства внутрішніх справ.

Як відомо, у Миколаєві діє програма «Безпечне місто», яка забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

В рамках цієї програми камерами планують облаштувати 270 ділянок у різних районах міста, а будівництво розбито на чотири черги:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер.

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер.

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

У 2024 році депутати Миколаївської міської ради збільшили на 20 мільйонів гривень фінансування програми «Безпечне місто».