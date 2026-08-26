У програму розвитку ЖКГ Миколаєва планують додати фінансування на утилізацію батарейок та передбачити переробку будівельного сміття

Миколаївська міськрада. Фото з архіву МикВісті

У Миколаєві планують внести зміни до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2025–2029 роки. У програмі хочуть передбачити фінансування утилізації батарейок та розширти можливості майданчика для переробки відходів від руйнувань.

Відповідний проєкт рішення планують винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як пояснив 25 серпня на засіданні комісії з питань ЖКГ перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов, одна зі змін стосується утилізації використаних батарейок.

Реклама

Наразі на цей напрямок у програмі на 2026 рік фінансування не передбачене. Місто планує додати кошти з екологічного фонду, щоб забезпечити вивезення та належну утилізацію батарейок, які містяни здають у спеціальні пункти збору.

— В нас відповідні пункти є в невеличка кількість, але все ж таки є і відбувається збір цих батарейок. І для того, щоб улізувати їх належним чином, необхідно передбачити таке фінансування, — зазаначив він.

Депутати попросили департамент надати перелік таких пунктів, щоб оприлюднити інформацію для мешканців.

Ще одна зміна стосується майданчика для переробки відходів від руйнувань. Ігорь Набатов нагадав, що місто вже отримало погодження від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на використання його потужностей не лише для відходів від руйнувань, а й для будівельних відходів.

— За своїм складом це фактично одне і те саме, але юридично це різні види відходів, — пояснив Ігор Набатов.

Тому в програмі хочуть змінити формулювання відповідного пункту, щоб на майданчику можна було переробляти, зокрема, бетонні конструкції та інші будівельні відходи, які утворюються на території міста.

Крім того, до програми планують додати окремий пункт про виготовлення документації із землеустрою для земельних ділянок під будівництво житлових будинків.

Загальний обсяг фінансування програми при цьому планують визначити на рівні 66,3 мільярда гривень на 2025–2029 роки.

Також у документах пропонують змінити назву «департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради» на «департамент міського господарства Миколаївської міської ради».

Члени профільної комісії підтримали проєкт рішення: п’ятеро депутатів проголосували «за», один утримався. Остаточно зміни має затвердити Миколаївська міська рада.

Нагадаємо, що у червні виконком погодив розширення програми розвитку житлово-комунального господарства, щоб районні адміністрації могли самостійно замовляти та фінансувати роботи зі знесення аварійних дерев, обрізки гілок, покосу трави та озеленення на внутрішньоквартальних територіях.

Також повідомлялося, що у Миколаєві змінили правила роботи майданчика для переробки відходів від руйнувань. Тепер там дозволено приймати та переробляти й інші будівельні відходи, що утворюються в місті.