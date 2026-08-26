«Зливав нечистоти просто за будинками», — мешканці Тернівки поскаржилися на асенізатора

Асенізатор зливав нечистоти за будинками у Корабельному районі Миколаєва. Скриншот з відео Анна Григор’єва

У Миколаєві жителі Тернівки заявили про незаконний злив каналізаційних стоків за житловими будинками.

Відео, на якому видно асенізаційну машину під час зливу побутових відходів, оприлюднила мешканка району Ганна Григор’єва у групі «Тернівський Базар».

За її словами, водій асенізатора систематично зливає нечистоти на дорозі між будинками та Київською трасою.

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Авторка допису також зазначила, що раніше машина нібито їздила до старого піщаного кар’єру, однак цього разу злив відбувався безпосередньо поблизу житлових будинків

— Буде написана заява в поліцію та передано відео-доказ, — зазначила Анна Григор’єва.

У коментарях мешканці радили звернутися до міського контакт-центру, щоб ситуацією зайнялися відповідні служби. Анна Григор’єва відповіла, що вже звернулася до контакт-центру ще три тижні тому, однак на момент її коментаря звернення ще не було опрацьоване.

На асенізаційній машині вказаний державний номер АІ 2540 РА та контактний номер телефону. Інший користувач групи Валерій Савенко повідомив, що автомобіль зареєстрований у Білій Церкві.

Асенізатор зливав нечистоти за будинками у Корабельному районі Миколаєва. Скриншот з відео Анна Григор’єва Асенізатор зливав нечистоти за будинками у Корабельному районі Миколаєва. Скриншот з відео Анна Григор’єва

Нагадаємо, що жителі Намиву поскаржилися на сморід біля житлового комплексу «Апельсин». Вони знайшли канаву, по якій тече вода з неприємним запахом та потім потрапляє у лиман. Як стало відомо, причиною скиду каналізації стала аварія на колекторі водоканалу, яка сталася ще у середині червня. Але стічні води ще не викачали.