Виконком визначив, які школи працюватимуть очно і дистанційно у Миколаєві

Виконком визначив, які начальні заклади працюватимуть дистанційно у Миколаєві. Фото: МикВісті

Навчальний рік у школах Миколаєва триватиме з 1 вересня до 30 червня. Навчання буде у трьох форматах — очне, дистанційне, змішане, залежно від безпекової ситуації. У разі необхідності формат можуть змінити протягом року.

Рішення ухвалив виконком сьогодні, 26 серпня, повідомляють «МикВісті».

Заступниця начальниці управління освіти Миколаївської міськради Світлана Макарова зазначила, що попередньо форму роботи шкіл обговорили з батьками та колективами навчальних закладів.

— На підставі клопотань закладів освіти ми підготували це рішення і направили пакет документів до військової адміністрації. На сьогодні ми отримали дозвіл військової адміністрації про організацію освітнього процесу, — розповіла Світлана Макарова.

Всього у місті працюватиме 64 заклади: школи, гімназії та ліцеї:

45 — очно;

7 — за змішаною формою;

12 — дистанційно.

У проєкті рішення зазначається, що на дистанційному навчанні залишаються початкова школа №1, гімназії №7, 14, 17, 27, 33, 43 та 61, ліцеї №3, 37 і 60, початкова школа №21.

Змішаний формат обрали сім навчальних закладів: гімназії №32, 48 та 54, ліцеї №41 і №58, ліцей «Академія дитячої творчості» та ліцей імені Олега Ольжича. Інші школи працюватимуть офлайн.

Заступниця начальника управління освіти пояснила, що залежно від безпекової ситуації колектив шкіл може змінювати форму навчання. Виконком підтримав рішення.

Нагадаємо, на апаратній нараді у Миколаївській міськраді говорили про те, що через збільшення атак реактивних безпілотників у школах Миколаєва можуть змінити організацію навчального процесу. Зокрема, учні можуть навчатися у дві зміни в укриттях, а заняття в закладах можуть розпочинатися з 7:30 ранку.

Також повідомлялося, що у новому навчальному році в Миколаївській області попередньо планують організувати очне навчання у 244 закладах загальної середньої освіти, ще 107 працюватимуть у змішаному форматі, а 41 — дистанційно. Дистанційне навчання залишать насамперед у школах, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення.