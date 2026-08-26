Виконком затвердив тариф на стоянку суден у спортшколах «Атлант» та «Олімп»
-
- Юлія Лук’яненкоРепортерка
-
-
Виконком Миколаївської міськради затвердив тарифи на платні послуги у КДЮСШ «Атлант» та «Олімп». У юридичного департаменту не було зауважень.
Рішення ухвалили на засіданні сьогодні, 26 серпня, пишуть «МикВісті».
Виконуюча обов’язки начальника управління фізкультури і спорту Миколаївської міськради Наталія Чуприна повідомила, що проєкт розробили спільно з департаментом економічного розвитку. Юридичний департамент не мав зауважень щодо платних послуг.
Мова йде про тарифи на тимчасове користування площами та зберігання обладнання, майна та інших цінностей, які належать фізичним та юридичним особам, на базі спортшкіл. Розраховують тариф на 1 квадратний метр.
— Встановлення даної послуги дасть можливості впорядкувати платні послуги на тимчасове зберігання на території спортивних шкіл плавзасобів, боксів та іншого майна, яке належить іншим фізичним та юридичним особам, збільшити власні надходження для забезпечення тренувальної роботи та поліпшення матеріально-технічної бази, — сказала Наталія Чуприна.
На території КДЮСШ «Атлант» встановили тариф 49,69 гривні за квадратний метр на місяць, «Олімп» — 32,63 гривні за квадратний метр на місяць.
Нагадаємо, що аналогічний проєкт рішення мав бути на розгляді виконкому у травні. Але його зняли для доопрацювання та проведення правової експертизи. Тоді документ розкритикували у громадській раді.
Перевірки та поділ територій шкіл «Атлант» і «Олімп»
Нагадаємо, що у Миколаєві повернулися до питання поділу територій спортивних шкіл «Атлант» та «Олімп», частину землі яких планують відвести під стоянку приватних яхт. У 2022 році вступив в дію закон про внутрішній водний транспорт, який чітко розділив поняття баз-стоянок та баз-стоянок для малих суден.
У 2024 році місту рекомендували привести обидва комплекси у відповідність до законодавства та створили робочу групу за участю влади, спортсменів і керівництва шкіл. Перша аналізувала роботу школи «Атлант», яка користується територією колишнього яхтклубу заводу імені 61-го Комунара. Друга перевіряє діяльність школи «Олімп» у Корабельному районі — її робота ще триває.
Під час перевірок виявили проблеми з гідротехнічними спорудами, управлінням комунальним майном, прозорістю тарифів та збору коштів за розміщення суден. Тоді голова експертно-громадської ради Артем Ващиленко зазначав, що дитячі школи взагалі не мали права займатися паркуванням суден, а кошти збирали непрозоро.
Міський голова та депутати наголосили: основне завдання шкіл — тренування дітей. Господарська діяльність має бути відокремлена та відповідати законодавству. На комісії домовилися повернутися до розгляду питання розширеним складом із залученням інших комісій, керівництва шкіл, профільного управління та заступника міського голови.
Якщо рішення сесії буде прийняте, території шкіл «Атлант» і «Олімп» розмежують: школи займатимуться тренерською діяльністю, а комунальне підприємство «Таймсет» відповідатиме за обслуговування причалів та стягування плати за розміщення та зберігання суден.
Згодом стало відомо, що у Миколаєві цього сезону може не відкритися частина баз стоянки малих та спортивних суден, через що судна можуть не вийти на воду.
Під час апаратної наради міського голови, 2 березня, представник Експертно-громадської ради міськвиконкому Валерій Вєтров заявив, що до початку сезону залишилось близько двох місяців, після чого державні інспектори перевірятимуть бази спортивних шкіл. Якщо документи або умови роботи не відповідатимуть вимогам законодавства, їх можуть не відкрити.
Наприкінці травня мер Олександр Сєнкевич заявив, що владі треба навести лад у розділенні території «Атланту» та бази стоянки яхт, а йдеться не про приватизацію, а про «розділення відповідальності». Того ж дня мер емоційно відреагував на чергові запитання депутатів щодо цього питання, яке обговорюють уже рік.
Наприкінці червня 2026-го депутати міськради вдруге провалили голосування за дозвіл КП «Таймсет» готувати документацію для поділу земельної ділянки спортшколи «Атлант» — питання так і залишилося невирішеним.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.