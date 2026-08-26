Виконком затвердив тариф на стоянку суден у спортшколах «Атлант» та «Олімп»

Виконком затвердив тариф на стоянку суден та території двох спортшкіл. Фото: архів МикВісті

Виконком Миколаївської міськради затвердив тарифи на платні послуги у КДЮСШ «Атлант» та «Олімп». У юридичного департаменту не було зауважень.

Рішення ухвалили на засіданні сьогодні, 26 серпня, пишуть «МикВісті».

Виконуюча обов’язки начальника управління фізкультури і спорту Миколаївської міськради Наталія Чуприна повідомила, що проєкт розробили спільно з департаментом економічного розвитку. Юридичний департамент не мав зауважень щодо платних послуг.

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Мова йде про тарифи на тимчасове користування площами та зберігання обладнання, майна та інших цінностей, які належать фізичним та юридичним особам, на базі спортшкіл. Розраховують тариф на 1 квадратний метр.

— Встановлення даної послуги дасть можливості впорядкувати платні послуги на тимчасове зберігання на території спортивних шкіл плавзасобів, боксів та іншого майна, яке належить іншим фізичним та юридичним особам, збільшити власні надходження для забезпечення тренувальної роботи та поліпшення матеріально-технічної бази, — сказала Наталія Чуприна.

На території КДЮСШ «Атлант» встановили тариф 49,69 гривні за квадратний метр на місяць, «Олімп» — 32,63 гривні за квадратний метр на місяць.

Нагадаємо, що аналогічний проєкт рішення мав бути на розгляді виконкому у травні. Але його зняли для доопрацювання та проведення правової експертизи. Тоді документ розкритикували у громадській раді.

Перевірки та поділ територій шкіл «Атлант» і «Олімп»