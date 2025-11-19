У Миколаєві планують розділити школу «Атлант» та стоянку для приватних яхт. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пропонують розділити територію спортивної школи «Атлант»: окрему ділянку планують виділити для стоянки приватних яхт, а регулювати взаємини з їхніми власниками буде комунальне підприємство, що спеціалізується на обслуговуванні стоянок.

Питання обговорили у вівторок, 19 листопада, під час відкритої зустрічі у міськраді за участі представників виконавчої влади, депутатів, керівників департаментів, спортсменів та громадськості, пишуть «МикВісті».

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ще у 2020 році до нього звернулися представники громадської ради щодо приведення у відповідність до закону використання спортивних шкіл і баз стоянок. Лише у 2024 році юридичний департамент та управління спорту ретельно вивчили всі документи й дані. В результаті було запропоновано рішення розділити земельні ділянки: одну з них передати на комунальне підприємство «Таймсет», яке спеціалізується на обслуговуванні стоянок та стояночних комплексів.

Керівниця управління комунального майна міськради Тетяна Дмитрова. Фото: МикВісті

Керівниця управління комунального майна міськради Тетяна Дмитрова нагадала, що спортивна школа була прийнята до комунальної власності у 1998 році, а у 2019 році перейменована в КДЮСШ «Атлант». Нині тут працюють відділення вітрильного спорту, важкої атлетики та кульової стрільби, займається 131 вихованець. Школа має майже 24,5 тисячі квадратних метрів землі, де розташовані елінги, бокси, спортивний зал, майстерні, навіси, причали, технічні будівлі та підйомні крани. Балансова вартість цього майна становить 2,5 мільйона гривень.

У 2025 році на утримання закладу з бюджету виділяється понад 5,7 мільйона гривень.

Частину доходів школа отримує від платних послуг: зберігання катерів і човнів, розміщення майна та короткострокового користування спортивними майданчиками. За п’ять років сума таких надходжень склала 1,4 мільйона гривень.

— Усі кошти від надання платних послуг надходять на спеціальний рахунок і використовуються для функціонування школи та розвитку її матеріально-технічної бази, – розповіла Тетяна Дмитрова.

Під час комплексної перевірки, проведеної робочою групою на вимогу Експертної громадської ради, були виявлені проблеми з договорами та розрахунками.

— На території «Атланта» розміщені 41 приватний бокс і 38 плавзасобів. Станом на 2025 рік укладено 51 договір на загальну суму 327,6 тисячі гривень. Проте 12 власників не уклали договорів через відсутність у місті, а загальна заборгованість перед школою становить понад 158 тисяч гривень — окремі борги накопичувались більше трьох років. Наприклад, при нарахуванні 840 гривень сума заборгованості складає 38 тисяч гривень. Це недопустимо з точки зору фінансових розрахунків, – сказала Тетяна Дмитрова.

Також зафіксовані випадки розбіжностей між тарифами та фактичними оплатами, відсутність договорів, застосування неактуальних тарифів або неправильних розрахунків площ.

— Виявлено, що у двох договорах вартість послуг була визначена без урахування займаної площі. Також виникають питання щодо законності спільного надання платних послуг через неоднозначне трактування повноважень спортивної школи в контексті закону України про внутрішній водний транспорт стосовно бази стоянки малих суден. Це, на мою думку, головне питання, яке сьогодні стоїть перед усіма, а також ризики, пов’язані з таким використанням майна. Йдеться про фінансові ризики, репутаційні ризики, відсутність правового захисту та можливе притягнення до відповідальності, тобто про корупційні ризики, – додала Тетяна Дмитрова.

Комісія, яка проводила перевірку спортшколи, підготувала низку рекомендацій: скласти калькуляцію собівартості послуг, розробити єдиний порядок встановлення тарифів і типовий договір на надання платних послуг, а також облаштувати територію спортивних шкіл для розміщення майна фізичних та юридичних осіб.

У Миколаєві обговорюють поділ території дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант». Фото: «МикВісті»

У разі прийняття рішення сесією Миколаївської міської ради території спортивних шкіл будуть розмежовані, а комунальному підприємству «Таймсет» нададуть повноваження стягувати плату за розміщення та зберігання плавзасобів і іншого майна.

— Ще раз хочу наголосити, що при будь-якому розмежуванні чи розподілі території спортивна школа залишатиметься комунальною власністю Миколаївської міської ради. Також хочу повідомити, що управлінням спорту підготовлено актуальний перелік усіх боржників, і кожен, хто зацікавлений, може з ним ознайомитися та погасити заборгованість за договорами, – додала Тетяна Димитрова.

Мер Миколаєва додав, що під час інвентаризації були виявлені втрати майна. За цим фактом подали заяву до поліції щодо попереднього керівника. Нині школа працює під керівництвом нового директора Костянтина Мальцева.

— Хочу зазначити, що під час військових дій я призначив виконуючим обов’язки Володимира Фаріонова, який провів первинну оцінку та інвентаризацію школи. За її результатами були виявлені втрати, і ми подали заяву до поліції щодо попереднього директора, Івана Куліна, який відмовився повертати відсутнє майно, – сказав Олександр Сєнкевич.

Голова експертно-громадської ради Артем Ващеленко та Валерій Вєвтров. Фото: «МикВісті»

Голова експертно-громадської ради Артем Ващеленко нагадав, що саме громадська рада була ініціатором інвентаризації та вивчення ситуації, оскільки з 2017 року в Миколаєві розробляється концепція розвитку річок і маломірного судноплавства. Її основна ідея — зробити доступ до річок відкритим і впорядкованим, розвивати спортивні та туристичні напрямки, прибирати хаотичні або застарілі конструкції на узбережжі та забезпечувати чіткі правила користування береговою зоною.

У межах реалізації концепції проводилась інвентаризація причальних споруд, виявлення незаконних стоків та забруднення водойм, а також перевірка дотримання законодавства на базах стоянок.

— Ми почали з інвентаризації причальних споруд, які, як відомо людям, що ходять по річці, частково збереглися ще з радянських часів і поступово руйнуються. Комісія виявила низку серйозних порушень, що потребувало створення детальних робочих груп із залученням посадових осіб місцевого самоврядування, – розповів Артем Ващиленко.

За словами Артема Ващиленка, ці групи ретельно вивчали документи, договори та практику експлуатації клубів, що перебувають під управлінням спортивних шкіл, і зафіксували порушення, які відображені в офіційних актах.

— Йдеться, зокрема, про різні тарифи за квадратний метр для власників аналогічних суден: наприклад, тариф для танкера на базі «Олімп» становив 15 гривень, тоді як для яхти поруч — 45 гривень. У школі «Атлант» свого часу була побудована баня, а у школі «Олім» проводилися ремонтні роботи суден із використанням зварювальних та піскоструйних технологій на території дитячої спортивної школи. Це створює реальні питання безпеки для дітей. Також дев’ять років не працює кран вантажопідйомністю 16 тонн, через що 80% суден не можуть повноцінно користуватися базою, — додав він.

Зараз пропонується розділити школу «Атлант» і стоянку для малих суден: школа залишиться для спортивної підготовки дітей, а обслуговування стоянки передадуть комунальному підприємству.

— Що може змінитися для дітей у разі прийняття подібних рішень? Це справді нічого. Територія стоянки залишається у власності комунального підприємства, усі заходи спрямовані виключно на їхню безпеку та прозорість надання платних послуг. Відповідальність за договори нестиме інституція, яка забезпечує зберігання майна та надання послуг, а тарифи встановлюватимуться прозоро, – додав Артем Ващиленко.

Представник експертно-громадської ради при міськвиконкомі Валерій Вєтров підкреслив, що всі питання регулювання водних видів спорту відносяться до національного рівня: ні місцева влада, ні органи місцевого самоврядування не можуть самостійно змінювати норми.

— Закон про внутрішній водний транспорт чітко визначає повноваження центральних органів влади. Міністерство розвитку громад і територій встановлює порядок регулювання, а Морська адміністрація контролює дотримання правил. Місцеві адміністрації діють у межах, затверджених центральними органами. Закон чітко розділяє бази для стоянки малих суден і бази для спортивних суден: перші надають послуги для різних малих суден і екіпажів, другі – призначені виключно для спортивних суден і не мають господарської діяльності, – сказав Валерій Вєтров.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

Олександр Сєнкевич запевнив, що на території спортивної школи не з’явиться приватна власність — усі ділянки залишаться комунальними. Він пояснив, що комунальне підприємство «Таймсет», якому доручать обслуговування бази стоянки, займатиметься цим у межах своєї статутної діяльності.

Він додав, що територія бази сумісно використовується для зберігання яхт, рундуків, проведення занять для дітей, ремонту вітрил та інших робіт. Водночас, відповідно до закону України про водний транспорт, який набрав чинності у 2022 році, територія бази стоянки повинна бути розділена.

— Кошти на обслуговування причальних споруд, прочищення та укріплення бази будуть використовуватися спільно школою та базою стоянки, і додаткових бюджетних коштів виділяти не планується, – сказав Олександр Сєнкевич.

Майстер спорту Володимир Удотов, член ради Миколаївської обласної федерації вітрильного спорту, пояснив, що дитяча спортивна школа діє на підставі свого статуту, розробленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Він заявив, що група так званих «експертів» з наглядової ради прогулянкових суден не має права висловлювати думку від імені федерації.

— Законність діяльності школи визначається постановою Кабінету Міністрів України №993 від 2008 року. Школа діє на підставі статуту, який розроблений відповідно до цієї постанови. Статут, затверджений у 2019 році рішенням Миколаївської міської ради №54/5, пройшов усі юридичні перевірки, зокрема прокуратури та юридичного управління міської ради. У ньому чітко зазначено, що школа має право надавати платні послуги та забезпечувати збереження спортивної і туристичної інфраструктури, включно з вітрильними й моторними суднами, катерами та спорядженням. Якщо це записано в статуті, то це є законом для закладу, – сказав Володимир Удотов.

Майстер спорту Володимир Удотов, член ради Миколаївської обласної федерації вітрильного спорту. Фото: МикВісті

Володимир Удотов пояснив, що кошти школи надходять на спеціальний рахунок через центральну бухгалтерію та зберігаються у казначействі, при цьому всі операції здійснюються безготівково. Борги, які іноді фігурують у документах, пов’язані з воєнним часом та відсутністю капітанів і власників, однак усі кошти будуть повернуті.

— Водночас школа не займається водним транспортом як комерційною діяльністю – це не фізична культура та спорт, а окрема галузь. Школа має власну базу для стоянки спортивних суден, яка використовується для навчально-тренувального процесу. Багато вітрильників, які володіють власними човнами та беруть участь у змаганнях, мають спортивні сертифікати і, відповідно, повне право перебувати на базі на договірній основі, – додав він.

Володимир Удотов розповів, що до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році на базі було проведено три республіканські змагання з вітрильного спорту, які він назвав візитівкою Миколаєва як спортивного міста. Він наголосив, що у разі розподілу бази школа втратить цю можливість, а на 2026 рік вже заплановано проведення республіканського чемпіонату України на території школи.

Депутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова звернула увагу на необхідність дотримання законодавства у діяльності дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант». Вона наголосила, що питання стосується не лише організації спорту, а й безпеки дітей.

За її словами не всі процеси на території закладу відповідають вимогам закону. Олена Кісельова підкреслила, що директор школи не може одночасно керувати стоянкою та відповідати за приватні судна.

— Усі часто прикриваються благими намірами — захистом дітей, розвитком спорту. Але школа — це комунальна установа, яка фінансується з бюджету, і її діяльність має відповідати чинному законодавству. Дитяча школа створена для навчання та тренувань дітей. Все інше — це стороння діяльність, яка має регулюватися окремо, — зазначила Олена Кісельова.

Депутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова. Фото: МикВісті

Депутат пояснила, що у випадку пошкодження майна або травмування дитини відповідальність лежить на власнику установи — міській раді, а не на директорі. Вона підкреслила, що дорослі спортсмени, які користуються базою для інших цілей, не мають відношення до школи, і будь-які комерційні або приватні дії без відповідного регулювання можуть розцінюватися як корупційні.

— Директор повинен займатися дітьми, організацією тренувального процесу, а не адмініструванням стоянки яхт Це не клуб за інтересами, а інституція, яка підлягає контролю і перевіркам. Маніпуляції про те, що ми хочемо щось відібрати у дітей, не відповідають дійсності. Навпаки, школа зможе продовжувати свою основну діяльність і водночас будуть дотримані законодавчі норми, — додала Олена Кісельова.

Директор юридичного департаменту міськради Євген Юзвак пояснив, що історично склалося, що певні люди, які раніше працювали на заводі «Комунар» або придбали яхти після того, використовують територію школи як базу стоянки. Водночас ці особи не були пов’язані зі школою, не навчалися там і не мали історичної прив’язки до ДЮСШ.

Олександр Сєнкевич додав, що частина занепокоєння людей пов’язана з можливим зростанням вартості зберігання яхт після створення нового комунального підприємства, але міська рада не планує додатково стягувати кошти за територію чи охорону. Мета міської влади — забезпечити цивілізоване та законне користування територією школи для всіх сторін.

— Перше, чи хочемо ми їх звідти прибрати? Відповідь — ні. Вони далі будуть знаходитися на території школи. Друге, чому це питання піднялося? Виключно для того, щоб ви могли користуватися своїми яхтами. Коли закон змінився і його прийняли до виконання, ви скоро не зможете цього робити, – сказав Олександр Сєнкевич.

За словами Олександра Сєнкевича, будь-яке рішення міської ради може бути оскаржене контролюючими органами, насамперед прокуратурою, і у разі незаконності буде швидко зупинене. Він зазначив, що яхтинний спорт є невід’ємною частиною Миколаєва і місто не планує прибирати яхти з території школи, а прагне лише впорядкувати її використання.

— Ми передамо вам усю нормативну базу, якою користуємося при ухваленні рішень. Ми нічого не приховуємо. І ніхто не збирається нічого приватизувати чи проводити якісь рейдерські дії. Усі документи будуть покладені в основу рішення міської ради. І ще раз підкреслю: Миколаїв не може існувати без яхтингу. Наш туристичний логотип — це вітрила двох яхт. Питання не в тому, щоб прибрати ваші судна з території школи, а в тому, щоб впорядкувати її використання. Ми не хочемо вас звідти усувати. Я розумію ваше переживання щодо можливого підвищення вартості зберігання. Саме тому ми й зібралися — щоб разом порахувати, обговорити і погодити рішення. Поки триває війна, ми можемо встановити один тариф, а після перемоги повернутися до цієї розмови, – додав мер.

Підсумовуючи обговорення, мер Олександр Сєнкевич попросив визначити групу з 3-5 осіб, які займуться вивченням документів і наданням правової оцінки. За його словами, якщо міська рада чи департаменти щось пропустили або не помітили важливої деталі, експерти повинні про це повідомити.

Мер підкреслив, що жодних рішень щодо розділення території школи на базу-стоянку і навчальний заклад поки що не приймалося – проводилися лише обговорення та інвентаризація майна школи, включно з яхтами та рундуками. Основна мета перевірки полягала в тому, щоб визначити оптимальний спосіб організації території, щоб школа могла продовжувати навчально-тренувальний процес, а власники суден могли залишати їх на базі.



