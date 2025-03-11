У мерії Миколаєва перевірять, як спортшкола «Атлант» використовує стоянку для човнів біля Інгульського мосту

Комплексна ДЮСШ «Атлант». Фото ДЮСШ

У мерії Миколаєва створили робочу групу для інвентаризації майна комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» та причалу, де зберігаються плавзасоби.

Відповідне розпорядження міського голови Олександра Сєнкевича від 10 березня оприлюднено на сайті міськради.

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров у коментарі «МикВісті» пояснив, що основна мета перевірки — інвентаризація майна, яке перебуває на балансі школи, а також окремо — майна причалу, де розташована платна стоянка для човнів.

— Ми проводимо комплексну інвентаризацію майна, яке знаходиться на балансі спортивної школи «Атлант», а також на причалі, де розташована платна стоянка для плавзасобів. Основна мета — чітко розмежувати майно та встановити, кому належать плавзасоби, оскільки багато людей залишили свої човни без нагляду. Плата за стоянку йде на рахунок школи, тому важливо вивірити всі ці моменти, щоб все було прозоро і в рамках закону, — сказав він.

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Анатолій Петров зазначив, що інвентаризація не пов’язана з раніше обговорюваним проєктом розподілу повноважень між спортивними школами та новим комунальним підприємством, яке може займатися обслуговуванням причалів і водного транспорту.

— Щодо проєкту розподілу повноважень між школами «Атлант» і «Олімп» та новоствореним комунальним підприємством, яке обслуговуватиме причали, на даний момент рішення не прийнято. Поки що це лише на рівні обговорень, і інвентаризація жодним чином не пов’язана з цим проєктом, — зазначив він.

До складу робочої групи увійшли фахівці міської ради, а також представники експертно-громадської ради. Очолить групу заступник міського голови Анатолій Петров. Відповідно до положення, група має здійснити комісійне обстеження майна школи та перевірити відповідність фактичної наявності активів даним бухгалтерського обліку.

За результатами перевірки група складе акт, у якому будуть вказані виявлені недоліки та пропозиції щодо їх усунення. Цей акт має бути поданий першому заступнику міського голови до 1 квітня 2025 року.

Як відомо, у 2024 році депутатам Миколаївської міської ради пропонували створити комунальне підприємство «Миколаївський муніципальний яхт-клуб», яке буде ремонтувати і обслуговувати причальні споруди та водний транспорт, а також надавати послуги з оренди яхт та пасажирських перевезень.

Проте, відповідний проєкт рішення не підтримали члени трьох комісій: з питань житлово-комунального господарства, з питань охорони здоров'я та з питань антикорупційної політики.

Цей проєкт передбачає розділення повноважень між спортивними школами «Атлант» та «Олімп», які будуть займатися тренерською діяльністю, і новоствореним комунальним підприємством, яке буде відповідати за технічне обслуговування причалів і спортивних суден.