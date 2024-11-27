«Там не те що на кріслах колісних, там ногами люди спотикаються», — у Миколаєві скаржаться на стан тротуару біля лікарні

ЦПМСД №3. Фото з відкритих джерел

Мешканці Миколаєва просять департамент житлово-комунального господарства зробити ремонт тротуару біля центру первинної медико - санітарної допомоги №3.

З таким питанням до депутатів звернулась позаштатна радниця міського голови з питань людей з інвалідністю, регіональна менеджерка проєкту Національної Асамблеї людей з інвалідністю Ольга Віноградова під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства міськради 26 листопада, пишуть «МикВісті».

— Було виявлено проблему, що біля центру первинної медико - санітарної допомоги номер три, по вулиці Шосейна, 128, колишня лікарня залізничників тротуар в жахливому стані. Там не те що на кріслах колісних, там ногами люди спотикаються і падають. А якщо ми кажемо про людей з проблемами зору - це дуже небезпечно пересуватись по даному тротуару, — сказала Ольга Віноградова.

Вона зазначила, що тротуар біля лікарні знаходиться на балансі департаменту ЖКГ, але коштів на фінансування ремонту там не закладено.

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— Нам дали відповідь, що цей тротуар знаходиться на балансі департаменту давно, але, на жаль, на цей час немає фінансування на проведення там ремонту, — додала Ольга Віноградова.

Радниця мера звернулась до депутатів з проханням внести кошти на ремонт ділянки у бюджет 2025 року.

— Я звертаюсь з великим проханням, щоб ця ділянка тротуару була внесена при формуванні бюджету на 2025 рік і щоб ви підтримали виділення фінансування, бо це єдиний шлях до лікарні, — звернулась Ольга Віноградова.

Заступник директора ЖКГ Ігор Набатов відповів, що на цей час у департаменті немає грошей на фінансування ремонту тротуару, а в пріоритеті стоїть відновлення багатоквартирних будинків.

— Якщо написано, що на сьогоднішній день немає можливості для фінансування, то це дійсно так. Бо в першу чергу ми зараз відновлюємо багатоквартирні будинки, і основне фінансування виділяється на такі заходи, — відповів Ігор Набатов.

Депутат Євген Прудник запропонував департаменту ЖКГ підрахувати вартість ремонту та включити його до бюджету на наступний рік.

— Департамент ЖКГ підрахує вартість ремонту цього тротуару в плитці та асфальтобетоні, визначиться за тиждень, скільки це коштує, і давайте, щоб вони внесли цей об'єкт у свій бюджет на наступний рік, а далі будемо говорити про кошти, — запропонував Євген Прудник.

Повідомляється, що члени комісії ЖКГ ухвалили дане рішення.

Раніше повідомлялось, що депутат Миколаївської міської ради (партія «Слуга народу») Юрій Степанець поскаржився на стан зупинок громадського транспорту у Миколаєві, зокрема на їхню недоступність для людей з інвалідністю.

Нещодавно міська рада ухвалила програму «Миколаїв без бар’єрів», яка має допомогти зробити місто доступним для всіх груп населення. Тобто зробити так, щоб люди, які мають інвалідність, могли вільно пересуватися вулицями, їздити громадським транспортом, відвідувати лікарні, школи та інші заклади, а також влаштовуватися на роботу.

Однак, пізніше виявилося, що у міському бюджеті немає 118,4 мільйона гривень на реалізацію цільової програми «Миколаїв без бар’єрів», яка розрахована на 2024-2026 роки. Загалом на реалізацію програми потрібно 118,4 мільйона гривень: у 2024 році — 36,6 мільйона гривень, у 2025 році — 39,9 мільйона гривень, у 2026 році — 41,8 мільйона гривень.

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