«Стан катастрофічний», — депутат поскаржився на недоступність зупинок у Миколаєві для людей з інвалідністю

Зупинка громадського транспорту «Ательє» у Миколаєві. Архіфне фото «МикВісті» для ілюстрації

Депутат Миколаївської міської ради (партія «Слуга народу») Юрій Степанець поскаржився на стан зупинок громадського транспорту у Миколаєві, зокрема на їхню недоступність для людей з інвалідністю.

Це питання обговорили на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства міськради 26 листопада, пишуть «МикВісті».

Юрій Степанець звернув увагу на те, що в Миколаєві зростає кількість низькопідлогового громадського транспорту, зокрема тролейбусів, які облаштовані для маломобільних груп населення. Однак, попри це, зупинки громадського транспорту залишаються некомфортними для людей з інвалідністю.

— Кількість сучасного низькопідлогового транспорту збільшується, але стан зупинок катастрофічний, зокрема зупинка біля Юридичної академії та тролейбусна зупинка на Центральному ринку, — сказав він.

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Члени комісії запропонували Юрію Степанцю направити депутатське звернення до комунального підприємства «Миколаївські парки», на балансі якого сьогодні перебуває більшість зупинок.

— Пане Юрію, підготуйте депутатський запит на КП «Парки», ми всі підпишемо його й отримаємо відповідь щодо тих зупинок, які сьогодні є найактуальнішими, — сказав голова комісії, депутат від партії «Пропозиція» Дмитро Іванов.

Він також запропонував запросити директора комунального підприємства на наступне засідання комісії, щоб заслухати доповідь про стан зупинок і плани їх ремонту.

— Нехай вони підготують інформацію по всіх зупинках у Миколаєві: в якому вони стані, який є план їх ремонту і що було зроблено з моменту передачі на баланс. На наступну комісію винесемо це питання, — зазначив Дмитро Іванов.

Нещодавно міська рада ухвалила програму «Миколаїв без бар’єрів», яка має допомогти зробити місто доступним для всіх груп населення. Тобто зробити так, щоб люди, які мають інвалідність, могли вільно пересуватися вулицями, їздити громадським транспортом, відвідувати лікарні, школи та інші заклади, а також влаштовуватися на роботу.

Однак, пізніше виявилося, що у міському бюджеті немає 118,4 мільйона гривень на реалізацію цільової програми «Миколаїв без бар’єрів», яка розрахована на 2024-2026 роки. Загалом на реалізацію програми потрібно 118,4 мільйона гривень: у 2024 році — 36,6 мільйона гривень, у 2025 році — 39,9 мільйона гривень, у 2026 році — 41,8 мільйона гривень.

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