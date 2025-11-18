На Миколаївщині запрацював цілодобовий сервіс жестової мови у лікарнях

На Миколаївщині запрацював сервіс жестової мови 24/7. Ілюстративне фото: Adobe Stock

У лікарнях Миколаївської області почав працювати новий сервіс «УТОГ 24/7», який забезпечує цілодобовий доступ до перекладача української жестової мови.

Про запуск послуги повідомили в пресслужбі обласної військової адміністрації.

Тепер під час прийому пацієнти з порушенням слуху можуть одразу під’єднатися до перекладача та спілкуватися з лікарями без бар’єрів.

Реклама

Зазначається, що медичні заклади області уклали угоди з Миколаївською обласною організацією Українського товариства глухих, що дозволило надавати професійний переклад у режимі реального часу. Відеовиклик перекладача доступний за посиланням.

У лікарнях розміщені QR-коди: достатньо відсканувати один із них, і вже за кілька секунд на зв'язок виходить перекладач, який допомагає пацієнту порозумітися з медичним персоналом.

«Це означає не просто зручність, а справжню рівність і впевненість у тому, що кожен має право на якісну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на автостанції «Старосінна» в Одесі запровадили сервіс перекладу жестовою мовою. За допомогою QR-коду можна зв'язатися з перекладачем, який допоможе при придбанні квитка.