  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 7.9°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.9° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині запрацював цілодобовий сервіс жестової мови у лікарнях

На Миколаївщині запрацював сервіс жестової мови 24/7. Ілюстративне фото: Adobe StockНа Миколаївщині запрацював сервіс жестової мови 24/7. Ілюстративне фото: Adobe Stock

У лікарнях Миколаївської області почав працювати новий сервіс «УТОГ 24/7», який забезпечує цілодобовий доступ до перекладача української жестової мови.

Про запуск послуги повідомили в пресслужбі обласної військової адміністрації.

Тепер під час прийому пацієнти з порушенням слуху можуть одразу під’єднатися до перекладача та спілкуватися з лікарями без бар’єрів.

Реклама

Зазначається, що медичні заклади області уклали угоди з Миколаївською обласною організацією Українського товариства глухих, що дозволило надавати професійний переклад у режимі реального часу. Відеовиклик перекладача доступний за посиланням.

У лікарнях розміщені QR-коди: достатньо відсканувати один із них, і вже за кілька секунд на зв'язок виходить перекладач, який допомагає пацієнту порозумітися з медичним персоналом.

«Це означає не просто зручність, а справжню рівність і впевненість у тому, що кожен має право на якісну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на автостанції «Старосінна» в Одесі запровадили сервіс перекладу жестовою мовою. За допомогою QR-коду можна зв'язатися з перекладачем, який допоможе при придбанні квитка.

Останні новини про: Миколаївщина

З початку повномасштабної війни в Україні на 11% зменшилась кількість нотаріусів, на Миколаївщині їх налічують 154
У майже половині перевірених декларацій посадовців Миколаївщини знайшли неточності
«Укрзалізниця» запускає онлайн-продаж квитків на приміські поїзди в Миколаївській та Одеській областях
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Юлія Бойченко
новини

МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

«Укрзалізниця» запускає онлайн-продаж квитків на приміські поїзди в Миколаївській та Одеській областях
У майже половині перевірених декларацій посадовців Миколаївщини знайшли неточності
З початку повномасштабної війни в Україні на 11% зменшилась кількість нотаріусів, на Миколаївщині їх налічують 154

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Голова «Укренерго» заявив, що графіки відключень можуть діяти всю зиму

5 годин тому

Як розслідують ворожі FPV-удари по цивільним на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні