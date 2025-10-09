Простір рівних можливостей: у Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю

У Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА

У Новій Одесі відбулося відкриття оновленого інклюзивного простору для осіб з інвалідністю. Проєкт реалізовано за підтримки Данської ради у справах біженців (DRC) та Міністерства закордонних справ Королівства Данія. На подію були запрошені представники обласної та районної влади, міжнародних партнерів і органів місцевого самоврядування.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

У межах проєкту проведено ремонтні роботи, облаштовано санітарну кімнату з урахуванням потреб маломобільних людей, встановлено нові спеціалізовані меблі для зручності людей, які користуються кріслами колісними, а також закуплено планшети, ноутбуки та встановлено кондиціонер.

Окремим напрямом стало відкриття Факультету цифровізації — навчального кабінету, де люди з інвалідністю зможуть опановувати цифрові навички: користуватися державними електронними сервісами, отримувати онлайн-довідки, оплачувати комунальні послуги тощо.

У Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА

Керівниця простору, голова ГО «Новоодеська міська організація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» Валентина Ігнатова наголосила на важливості цього кроку для спільноти людей з інвалідністю.

— Для нашої спільноти це не просто ремонт — це нова сторінка. Ми отримали простір з комфортними умовами, де кожна людина зможе навчатися, працювати, спілкуватися та відчувати підтримку, — сказала вона.

У Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА

Своєю чергою, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва відзначила, що реалізація подібних ініціатив є частиною системної роботи над втіленням Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

— Безбар’єрність — це про рівність можливостей для кожного. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку громад у реалізації флагманських проєктів, які роблять Україну більш відкритою та доступною, — зазначила Оксана Єльчієва.

У Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА

Заступник начальника Миколаївської районної військової адміністрації Раміль Агабеков підкреслив, що створення таких інклюзивних просторів є важливим елементом соціальної трансформації громад.

— Такі ініціативи — реальні кроки до інклюзивного суспільства. Завдяки партнерству з Данською радою ми бачимо, як змінюються громади в цьому напрямку, — наголосив він.

У Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА У Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА У Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА

Довідково: на Миколаївщині реалізується понад 60 флагманських проєктів у межах Національної стратегії безбар’єрності, які об’єднують громади, органи влади та міжнародних партнерів задля створення середовища рівних можливостей для всіх — незалежно від стану здоров’я, віку чи місця проживання.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що дитяче відділення Миколаївського обласного центру психічного здоров’я відновило роботу після капітального ремонту.