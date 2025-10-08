Дитяче відділення Миколаївського обласного центру психічного здоров’я відновило роботу після капітального ремонту
У середу, 8 жовтня, дитяче відділення Миколаївського обласного центру психічного здоров’я після капітального ремонту знову почало приймати маленьких пацієнтів.
Реконструкція відділення відбулася в рамках співпраці Миколаївської обласної військової адміністрації з Червоним Хрестом Миколаївської області за підтримки Червоного Хреста Люксембурга. На оновлення витратили 4,9 мільйони гривень.
У заході взяли участь заступник начальника ОВА Юрій Гранатуров, очільниця управління охорони здоров’я ОВА Ірина Ткаченко, голова постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності Ірина Шабільянова, а також голова Миколаївської обласної організації Червоного Хреста Андрій Скороход.
У відділенні проведено повний цикл ремонтних робіт — від демонтажу до відновлення комунікацій, електропостачання та водопостачання. Придбано та встановлено сучасне обладнання, особливу увагу приділено санвузлам для маломобільних дітей. Завдяки реалізації проєкту створено інклюзивне середовище для надання якісних медичних послуг.
Наступними етапами стануть поточний ремонт консультативної поліклініки та покрівлі приміщення, а також заплановано ремонт третього поверху та покрівлі психіатричного відділення №5.
— Відновлення дитячого відділення — це важливий крок для забезпечення маленьких пацієнтів сучасними умовами лікування та комфорту. Інклюзивність та безпека дітей залишаються нашим пріоритетом, — відзначив Юрій Гранатуров.
