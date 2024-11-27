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«Втрачений рух»: мисткиня з Миколаєва презентувала в Польщі перформанс про рідне місто

У польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик ЧрубасикУ польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик Чрубасик

У польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині Нани Бякової «Втрачений рух».

Як повідомляють організатори, у своїй роботі авторка спробувала надати неживим та нерухомим істотам властивості живого та навпаки

Наприкінці 2023 року після трьох років в еміграції в Японії Нана Бякова повернулася у рідне місто Миколаїв вперше. Нерухомі об’єкти міста, — ракетний крейсер «Україна», будівельні крани, кришталеві фужери в серванті та сукні у покинутій миколаївській квартирі, — стали предметом її дослідження.

У польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик ЧрубасикУ польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик Чрубасик
У польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик ЧрубасикУ польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик Чрубасик
У польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик ЧрубасикУ польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик Чрубасик

Зазначається, що у роботі об'єкти розглядаються як частина тілесного архіву, а тіло як об'єкт. Відеоінсталяція включала рухові композиції, відзняті як в різних місцях Миколаєва, так і у квартирі мисткині. 

Перформанс показали в межах фінальної лабараторії  програми «What’s Next». Два роки Нана Бякова досліджує різні формати резиденцій, а також локальну та міжнародну взаємодію.  Реалізовується у партнерстві організацій з п’яти країн: Польща, Німеччина, Австрія, Румунія та Україна.

У польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик ЧрубасикУ польському Вроцлаві показали перформанс миколаївської мисткині. Автор фото: Войчик Чрубасик

Нана Бякова — міждисциплінарна мисткиня, перформерка, дослідниця. З 2016 року Нана присвятила себе практиці Анкоку Буто, японського авангардного танцю, який виник після Другої світової війни і його часто називають «танцем смерті». 

Нагадаємо, що 19 листопада в Будинку офіцерів флоту (ДОФ) у Миколаєві відкрили виставку, присвячену 1000-му дню повномасштабної війни в Україні. 

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