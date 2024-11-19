Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Сьогодні, 19 листопада, в Будинку офіцерів флоту (ДОФ) у Миколаєві відкрили виставку, присвячену 1000-му дню повномасштабної війни в Україні.

На виставці представлені особисті речі полонених та безвісти зниклих військових, а також експонати, що відображають будні українців у часи війни, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Більшість картин відображали трагічні епізоди обстрілів та прильотів по різним обʼєктам Миколаєва.

На відкритті виставки були присутні військовослужбовці, поліцейські та миколаївські посадовиці. Міський голова Олександр Сєнкевич та голова обласної ради Антон Табунщик подякували Збройним силам України за їхній внесок у захист держави.

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

— Дякую всім українцям, які з першого дня повномасштабного вторгнення залишилися стійкими, залишилися на своїх місцях і працюють на нашу перемогу. Росія утилізує свій непотріб, своїх військових та інших, про яких ніхто ніколи не згадав. Ми ж втрачаємо найкращих. Це золоті флоти нації, це сини і доньки, які віддають своє життя за те, щоб ми мали можливість планувати та рухатися вперед, — сказав Антон Табунщик.

Голова облради Антон Табунщик та міський голова Олександр Сєнкевич. Фото:«МикВісті».

У своїй промові мер наголосив на тому, що важливо пам'ятати про полонених у Росії та говорити з дітьми про цінність миру.

— Ми з вами повинні пам'ятати особливо про тих, хто в полоні, тому що там кожна доба тягнеться як тисяча днів. На жаль, не всіх ця війна і ці тисячі днів навчили чомусь. На жаль, не вчимося. На жаль, наші діти не розуміють, що таке війна. Тому що ми намагаємося їх від цього відсторонити, створити їм умови для навчання. В них не буде ненависті до наших ворогів і вони не будуть знати, яка ціна цього миру, якого ми всі чекаємо, — висловився Олександр Сєнкевич.

Миколаївський активіст і музикант Володимир Алєксєєв згадав, що свого часу саме ДОФ став тим місцем, яке обʼєднало сотні небайдужих містян, які волонтерили, готували коктейлі Молотова, звозили туди гуманітарку та допомогу для військових.

— Для мене особисто історія війни почалася з відео Віталія Кіма, який сказав: «Всі, хто не хочуть жити в руському Миколаєві, і всі, кому не байдуже наше майбутнє — запрошуємо прийти в ДОФ». Я був одним з перших небайдужих. І ось уже пройшло 1000 днів, і це місце стало осередком, що об'єднало тисячі миколаївців, де кожен на своєму місці. Хтось робив велике, хтось — маленьке. В перші дні ці люди побудували блокпости та не дозволили росіянам увійти в місто. Ми не святкуємо 1000 днів, ми нагадуємо, як ДОФ став символом незламності Миколаєва, Миколаїв став одним із символів незламності України, а Україна і українці стали символом незламності для всього світу. Наша небайдужість дозволила нам вистояти не три-чотири дні, а цілих тисячу днів, — розповів Володимир Алєксєєв.

Фоторепортаж

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».

Не 3 — 1000 днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України. Фото «МикВісті».