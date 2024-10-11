«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

Сьогодні, 11 жовтня, на Соборній площі у центрі Миколаєва відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», головна ціль якої – зберегти пам’ять та вшанувати подвиг всього гарнізону міста. Вона працюватиме до 16 жовтня.

На виставці представлені ключові події захисту Маріуполя та експонати, які асоціюються з обороною міста, повідомляє кореспондент «МикВісті». А саме: хлібній коржик, санітайзери, якими захисники розпалювали вогонь та дезінфікувати рани.

Ця експозиція вже була представлена у Києві та Одесі. Вона побудована в формі стрілки, направленої у бік Маріуполя.

— Цей літопис – це свідчення безпосередніх учасників тих подій. Тобто самі військові розповідали, що вони бачили, де вони були, що відбувалося в тій чи іншій частині міста, як тривали бої. І от наприкінці 2022 року почалась робота над літописом, були залучені військові експерти, журналісти, тобто це правдива реальна історія тих подій. А вже, як наслідок, виставка, – це частина цього великого літопису. Ми хочемо показати важливі моменти оборони міста. Це і місія «Маріуполь», це операція ГУР, коли з підконтрольної території України на гвинтокрилах везли і боєкомплекти, і медицину, евакуйовували загиблих, – розповіла менеджерка проєкту «Серце Азовсталі» Олена Бунт.

На відкритті виставки були присутні родини військовополонених, військові морської піхоти, представники міської та обласної влади: перший заступник мера Миколаєва Віталій Луков, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетилов.

Фоторепортаж

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, фото «МикВісті»

Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетилов, фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

Фото: Володимир Коваль, «МикВісті»