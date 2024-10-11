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«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

Сьогодні, 11 жовтня, на Соборній площі у центрі Миколаєва відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», головна ціль якої – зберегти пам’ять та вшанувати подвиг всього гарнізону міста. Вона працюватиме до 16 жовтня.

На виставці представлені ключові події захисту Маріуполя та експонати, які асоціюються з обороною міста, повідомляє кореспондент «МикВісті». А саме: хлібній коржик, санітайзери, якими захисники розпалювали вогонь та дезінфікувати рани.

Ця експозиція вже була представлена у Києві та Одесі. Вона побудована в формі стрілки, направленої у бік Маріуполя.

— Цей літопис – це свідчення безпосередніх учасників тих подій. Тобто самі військові розповідали, що вони бачили, де вони були, що відбувалося в тій чи іншій частині міста, як тривали бої. І от наприкінці 2022 року почалась робота над літописом, були залучені військові експерти, журналісти, тобто це правдива реальна історія тих подій. А вже, як наслідок, виставка, – це частина цього великого літопису. Ми хочемо показати важливі моменти оборони міста. Це і місія «Маріуполь», це операція ГУР, коли з підконтрольної території України на гвинтокрилах везли і боєкомплекти, і медицину, евакуйовували загиблих, – розповіла менеджерка проєкту «Серце Азовсталі» Олена Бунт.

На відкритті виставки були присутні родини військовополонених, військові морської піхоти, представники міської та обласної влади: перший заступник мера Миколаєва Віталій Луков, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетилов. 

Фоторепортаж

У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, фото «МикВісті»Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, фото «МикВісті»
Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетилов, фото «МикВісті»Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетилов, фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку «Маріуполь 86 днів», фото «МикВісті»

Фото: Володимир Коваль, «МикВісті»

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