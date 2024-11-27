Депутатам пропонують скоротити склад виконкому Миколаєва

Депутатам Миколаївської міськради вчергове пропонують розглянути проєкт рішення, який передбачає скорочення кількісного складу виконавчого комітету.

Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як відомо, в серпні 2024 року член виконкому Юрій Кормишкін подав заяву про вихід зі складу виконавчого комітету міськради Миколаєва. Згідно з законодавством це рішення має проголосувати Миколаївська міська рада. Натомість у сесійну залу на розгляд депутатів винесено проєкт рішення, який передбачає не лише виключення Юрія Кормишкіна зі складу виконкому, а і скорочення кількісного складу виконкому на одну людину з 22 до 21.

Суб’єктом подання та доповідачем проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради» є міський голова Олександр Сєнкевич.

Проєкт рішення Миколаївської міськради, яким пропонують зменшити кількість членів виконкому. Скриншот з сайту міськради

Під час засідання сесії Миколаївської міської ради, яка відбулась 30 жовтня 2024 року, це питання викликало обурення у частини депутатів, які висловили незгоду з цим проєктом рішення. Тоді воно не набрало необхідної кількості голосів. На засідання сесії, яка відбудеться 28 листопада, знову виноситься цей проєкт рішення.

«МикВісті» зібрали коментарі депутатів різних фракцій, щоб зрозуміти їхнє бачення цього питання.

Голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності Олена Кісельова, архівне фото «МикВісті»

Голова профільної комісії міськради з питань законності Олена Кісельова (голова фракції «Європейська солідарність»), вважає неправильним рішення щодо скорочення складу виконкому. На її думку, це порушує принципи прозорості, які декларує міська влада.

— Я не вважаю, що членів виконкому треба скорочувати. Я думаю, що в Миколаєві достатньо людей, які можуть впливати на рішення виконавчої влади, і які можуть потенційно не бути в структурі виконавчих органів, тобто їх можна відносити до критерію «незалежних» і вони можуть більш не заангажовано приймати рішення. І в зв'язку з тим, що Миколаїв бере на себе таку високу планку щодо прозорості, тому що ми багато співпрацюємо з іноземними донорами, то звужувати чисельність виконкому, зменшуючи її за рахунок осіб, які вибули, я не бачу сенсу, – розповіла депутат.

Вона вважає, що після виходу Юрія Кормишкіна його місце повинна зайняти інша незалежна особа, адже це допоможе забезпечити баланс у складі виконкому.

— В нашому випадку, якщо ми зменшуємо цю кількість і аналізуємо поіменний склад членів виконкому, то виходить так, що у нас скоро членами виконкому будуть заступники, начальники департаменту і посадовці. Я нічого не маю проти, якщо людина змінює свої життєві плани і має бажання вийти з колегіального органу. Я вважаю, що Юрій Кормишкін може йти, інша особа може йти, але на це місце можуть потенційно зайти інші люди, – сказала вона.

Голова фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. Архівне фото: «МикВісті»

Голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська також висловилася проти скорочення кількісного складу виконкому. Вона нагадала, що раніше міська рада вже затвердила його чисельність, і змінювати це рішення зараз немає потреби.

— Ні, я вважаю, що кількісний склад виконкому не потрібно скорочувати. Навіщо щось міняти, ми ж вже голосували за те, що кількість має бути ось така. Я не розумію чому це питання про скорочення членів виконкому розглядається разом з заявою про виключення Юрія Кормишкіна зі складу виконкому. Якщо людина хоче вийти, то це його особисте бажання, і його потрібно підтримати, але скорочувати кількість членів виконкому не потрібно. І я не буду голосувати за зменшення. Думаю, що в Миколаєві є активні люди, які хочуть підтримувати місто, займатися містом і допомагати депутатам, допомагати міському голові, щоб працювати, – сказала вона.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Іллюк. Архівне фото «МикВісті»

Депутат Артем Ільюк (колишній голова фракції «ОПЗЖ» – прим.) заявив, що депутати, які входять до його групи не голосуватимуть за зміни у складі виконкому. Він нагадав, що під час його формування їхня думка не була врахована.

— Ми не будемо брати участь в голосуванні у питаннях, які стосуються переформатування виконкому. Оскільки він формувався без нашої участі і навіть без того, щоб почути нашу думку бачення щодо складу виконкому, хочу тоді він форматувався з пропозиціями всіх фракцій депутатського корпусу, окрім нашої команди. Тоді була більшість, яка сформатувала міську коаліцію, вони в тому ж складі можуть переформатувати те що зробили до цього. Якщо ми знадобимось, можливо, хтось вислухає нашу думку стосовно цього, – сказав він.

Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько, архівне фото «МикВісті»

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько (від партії «Пропозиція» – прим.) підтримує ініціативу скорочення складу виконкому. Він заявив, що частина членів виконкому не відвідує засідань навіть у зручному онлайн-форматі. Як приклад, він згадав Юрія Кормишкіна, який майже не брав участі в роботі виконкому. На його думку, орган має складатися з активних і відповідальних осіб, які готові виконувати свої обов’язки.

— Так я буду голосувати за це рішення, готовий підтримати і виключення Юрія Кормишкіна зі складу виконкому, здається він був присутній лише на одному засіданні виконкому за весь час каденції. Я вважаю, що його зменшують для того, щоб в оперативно приймати рішення. Тобто, відповідно, має зменшитись також і кворум, а отже, нам потрібно буде менше людей для того, щоб прийняти рішення. Просто проблема в тому, що є декілька членів виконкому, які не відвідують засідання. Не знаю, це принципово в них чи як, вже в нас все вони проходять онлайн-формати. Не знаю, як це зробити ще зручнішим для них, але ось Юрій Кормишкін, зокрема, не відвідують засідання взагалі. Я можу зрозуміти, що з об'єктивних причин не можуть бути вони присутні. Разом з тим, наприклад, пан Микита Плеханов відвідує, попри всі перепони і труднощі, засідання, приймає участь в прийнятті рішень виконкому, – розповів Дмитро Фалько.

Водночас він зазначив, що депутати можуть запропонувати свої кандидатури, якщо вважають за потрібне поповнити склад виконкому.

— Це прерогатива міського голови подати на розгляд ради нового члена виконкому, наразі я від нього пропозицій не бачу, а кворум виконкому збирати потрібно. Тому якщо хтось з депутатів мають якусь кандидатуру, вони є суб'єктами подання і можуть запропонувати міському голові розглянути включення до складу виконкому ту чи іншу особу, – резюмував він.

Як відомо, у 2020 році Миколаївська міська рада затвердила склад виконавчого комітету.

До складу виконкому увійшли:

Олександр Сенкевич - міський голова;

Дмитро Фалько – секретар міськради;

Віталій Луков – перший заступник;

Сергій Коренєв - заступник;

Анатолій Петров - заступник;

Юрій Андрієнко - заступник;

Дмитро Лазарєв – заступник;

Андрій Волков - керуючий справами виконкому;

Юрій Кормишкін – депутат Миколаївської облради;

Тахір Садрідінов – депутат Миколаївської облради;

Ольга Степаненко – голова ГО «Миколаївська обласна організація Всеукраїнської організації «Спілка осіб з інвалідністю України»;

Катерина Стоколяс - спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та пресою КП «Миколаївпастранс»;

Микита Плеханов - голова ОСББ «Електронна 68», директор ТОВ «Аурум Сек'юріті Компані";

Яна Павлчюєнко - безробітна;

Вікторія Шишкіна - адвокат;

Віталій Посмітний – майстер дільниці Миколаївського тепловозоремонтного заводу;

Андрій Стахурський – директор ТОВ «Тайрон»;

Сергій Бурковець - директор ТОВ «ЮгСудоремонт»;

Андрій Нічипорук – адвокат;

Сергій Прудкий - почесний громадянин міста;

Євген Кошка – заступник директора зі збуту та постачання ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»;

Іван Горбатко - ФОП.

У 2023 році, голова громадської організації «Миколаївська обласна організація Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Ольга Степаненко подала заяву про дострокове припинення повноважень члена виконкому.

У зв’язку з цим до складу виконкому затвердили нового члена — старшу викладачку кафедри олімпійського та професійного спорту факультету фізичного виховання та спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили Оксану Петренко.