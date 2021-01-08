Согласно опросу, 45% сторонников республиканцев поддерживает действия экстремистов, захвативших в среду Капитолий.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на данныеопроса, проведенного YouGov Direct среди зарегистрированных избирателей.

Опрос среди 1397 зарегистрированных избирателей, которые слышали о событиях в Капитолии, показал, что 45% республиканцев активно поддерживают действия тех, кто находился в Капитолии и почти столько же выразили свое несогласие (43%).

В то же время, осудили нападение на Капитолий 96% опрошенных демократов.

62% всех опрошенных избирателей воспринимают эти действия как угрозу демократии. Такого мнения придерживаются 93% демократов и 55% независимых. Однако среди республиканцев только четверть (27%) считает, что захват Капитолия следует рассматривать как угрозу демократии, а две трети (68%) считают иначе.

При этом 59% избирателей, осведомленных о событиях в Капитолии, считают их более жестокими, чем более мирными (28%). Однако в отношении республиканцев верно противоположное: 58% против 22% республиканцев считают происходящее более мирным, чем более жестоким.

Большинство избирателей (55%) считают, что президент Дональд Трамп «очень виновен» в действиях тех, кто вторгся в Капитолий, а еще 11% заявили, что он «в некоторой степени виновен». 42% также говорят, что республиканцы в Конгрессе, заявившие, что они проголосуют против подтверждения результатов выборов, «очень виновны», а еще 20% считают, что они «в какой-то степени виновны».

Гораздо меньше избирателей считают, что во всем виноват избранный президент Джо Байден (17%). При этом Байден является самым большим виновником в глазах республиканцев: 52%, по сравнению с 28% для Дональда Трампа и 26% для республиканцев в Конгрессе, которые выступили против подтверждения результатов выборов.

Половина (50%) избирателей считают целесообразным, чтобы Трамп был немедленно отстранен от должности из-за произошедшего. Еще 42% считают, что подобное действие было бы неуместным. Республиканцы (85%) особенно склонны говорить, что считают это неуместным.

YouGov опросил 1448 зарегистрированных избирателей, в том числе 1397 человек, которые были в курсе событий в Капитолии. Опрос проводился 6 января 2021 года с 17:17 по 17:42 по восточному времени. Опрос проводился через YouGov Direct. Допустимая погрешность составляет примерно 3,3% для всей выборки.

Напомним, на фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Она прослужила в американской армии 14 лет.