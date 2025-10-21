«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Колектив МикВісті номінували на міжнародну премію, ілюстрація: RSF

Редакція миколаївського онлайн-медіа «МикВісті» увійшла до короткого списку міжнародної премії RSF «Свобода преси» (Press Freedom Awards 2025), яку щорічно організовує правозахисна організація Репортери без кордонів (Reporters Without Borders, RSF).

Офіційний анонс зі списком номінантів опублікований сьогодні, 21 жовтня на сайті організаторів премії.

«МикВісті» номінували у категорії «За незалежність» (Independence Prize), яка відзначає журналістів і медіа, що демонструють редакційну незалежність, відмову піддаватися тиску та зберігають професійні стандарти навіть у надзвичайно складних умовах.

«Редакція «МикВісті» розташована в Миколаївській області, на південному сході України поблизу лінії фронту, та стикається з багатьма викликами, серед яких російські бомбардування, переслідування з боку влади та серйозні економічні труднощі після припинення донорської допомоги від США. Попри це, видання щодня документує війну, розслідує місцеву корупцію та активно просуває підтримку незалежних ЗМІ на багатьох публічних конференціях в Україні та за кордоном», — зазначають організатори премії.

Цього року до фінального списку потрапили 29 журналістів, фотожурналістів та 9 медіа з 18 країн світу. Переможців оголосять 15 листопада у Парижі, під час церемонії в культурному центрі Gaîté Lyrique, що відбудеться в межах RSF Festival, присвяченого 40-річчю організації.

Номінанти у категорії Independence Prize премії RSF Press Freedom Awards 2025. Джерело: rsf.org

Серед номінантів у цій категорії — представники різних країн і напрямків журналістики:

+972 Magazine (Ізраїль / Палестина) — незалежне онлайн-медіа, створене ізраїльськими та палестинськими журналістами, що висвітлює конфлікт Ізраїль–Палестина з критичної, антивоєнної позиції.

Shin Daewe (Мʼянма) — журналістка і документалістка, заарештована військовою владою за свою роботу, відома фільмами про екологічні проблеми й громадянську війну. Символ журналістської відваги у репресивній країні.

Mourad Zeghidi (Туніс) — журналіст, арештований за критику президента, став символом боротьби за свободу слова у Північній Африці.

UKweli Coalition Media Hub (Східна Африка) — мережа журналістів, що займаються розслідуваннями, фактчекінгом та зміцненням незалежних редакцій; радше колаборативний хаб, ніж класичне медіа.

Fatih Altayli (Туреччина) — відомий журналіст, телеведучий і колишній медіаменеджер, який критично висвітлює владу та стає обʼєктом політичного тиску, символ вільної преси у Туреччині.

— Бути серед фіналістів RSF Press Freedom Awards — це велика честь для нас і водночас нагорода для всієї редакції. У номінації зазначено «колектив МикВісті», і я вважаю, що це справедливо відображає внесок кожного члена команди. Ми не просто боремося за сталість, а щодня доводимо, що незалежне регіональне медіа може розвиватися навіть у прифронтовому місті, попри всі виклики, — зазначив Олег Деренюга, керівник МикВісті.

Зображення анонсу RSF Press Freedom Awards 2025 — міжнародної премії, яку щорічно вручає організація Reporters Without Borders (Репортери без кордонів) журналістам і медіа, що зробили вагомий внесок у захист свободи слова. Джерело: rsf.org

Премія RSF Press Freedom Awards започаткована у 1992 році і є однією з найавторитетніших у світі журналістики. Вона щороку відзначає журналістів і медіа, які роблять сміливу та важливу роботу попри цензуру, переслідування чи небезпеку, захищаючи право громадян на достовірну інформацію.

Для «МикВісті» ця номінація — це визнання багаторічної роботи команди, яка продовжує робити якісну, впливову журналістику навіть у прифронтовому регіоні, попри щоденні ризики та обмежені ресурси.