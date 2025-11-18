  • вівторок

Через російську атаку на Дніпро постраждала будівля редакції Суспільного та Українського Радіо

Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»

Увечері 17 листопада Дніпро зазнав масованого удару дронами-камікадзе. Внаслідок атаки постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро».

Через вибухи в приміщенні спалахнула пожежа, були вибиті вікна й двері, пошкоджено перекриття та частину даху, повідомляє «Суспільне Дніпро».

За словами журналістів, на момент удару в редакції не перебував жоден співробітник, тож ніхто не постраждав.

Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»
Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»
Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»
Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»
Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»
Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»Постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро». Фото: «Суспільне Дніпро»

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Росіяни за добу атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення