Через російську атаку на Дніпро постраждала будівля редакції Суспільного та Українського Радіо
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:16, 18 листопада, 2025
-
Увечері 17 листопада Дніпро зазнав масованого удару дронами-камікадзе. Внаслідок атаки постраждала будівля, де розташовані редакції «Суспільне Дніпро» та «Українське Радіо Дніпро».
Через вибухи в приміщенні спалахнула пожежа, були вибиті вікна й двері, пошкоджено перекриття та частину даху, повідомляє «Суспільне Дніпро».
За словами журналістів, на момент удару в редакції не перебував жоден співробітник, тож ніхто не постраждав.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.