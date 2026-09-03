Нацпарк «Білобережжя Святослава» просить віддати їм понад 43 га землі у Коблівській громаді

Національний природний парк Білобережжя Святослава. Фото з сайту нацпарку

Національний природний парк «Білобережжя Святослава» просить Коблівську сільську раду дозволити розробку проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування трьох земельних ділянок площею 43,72 гектара.

Відповідний проєкт рішення планують винести на розгляд сесії Коблівської сільської ради.

Йдеться про землі комунальної власності громади, розташовані на території Коблівської громади. Зокрема, нацпарк просить оформити:

10,41 гектара суходолу в нижній частині Василевої балки;

8,73 гектара суходолу в нижній частині безіменної балки;

24,58 гектара водної поверхні у південній частині озера Солонець-Тузли.

У проєкті рішення зазначено, що землю планують використовувати для збереження та використання територій національних природних парків.

Клопотання щодо відведення земель нацпарк подав повторно 4 серпня 2026 року. У документі також зазначене погодження Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від липня 2024 року.

Відведення у постійне користування трьох земельних ділянок нацпарку. Копія проєкту рішення

Відведення у постійне користування трьох земельних ділянок нацпарку. Копія проєкту рішення

Водночас земельна комісія Коблівської сільської ради на засіданні 28 серпня рекомендувала відмовити нацпарку у наданні відповідного дозволу.

Під час засідання пояснили, що громада вже розпочала інвентаризацію земельних ділянок, про які йдеться у зверненні нацпарку. За словами членів комісії, сільрада уклала відповідний договір та планує провести інвентаризацію, щоб визначити фактичний стан і можливості подальшого використання цих земель.

«Ми інвентаризуємо вже ці ділянки. Після інвентаризації ми вже їм так і напишемо», — пояснили під час обговорення.

Реклама

Остаточне рішення щодо звернення Національного природного парку «Білобережжя Святослава» має ухвалити Коблівська сільська рада на сесії.

Нагадаємо, що у серпні озері Солонець-Тузли через спеку та посушливу погоду знизився рівень води. Водойма розташована у національному природному парку «Білобережжя Святослава» на Миколаївщині.

Також нагадаємо, що колишнього директора національного природного парку «Білобережжя Святослава» підозрюють у фіктивному працевлаштуванні. Частину зарплатні працівник передавав керівнику. Збитки правоохоронці оцінили у понад 440 тисяч гривен. Крім того, з'ясували, що у парку фіктивно працювали троє чоловіків, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, у 2023 році прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника нацпарку. Його підозрювали у тому, що він привласнив понад 330 тисяч гривень на фіктивному працевлаштуванні людини.

Крім того, правоохоронці встановили, що з 2022 року директор парку разом із заступником та головним бухгалтером щомісяця «забирали» у 10 підлеглих нараховану їм 200% премію від заробітної плати. У 2024 році правоохоронці затримали посадовців під час одержання 340 тисяч гривень щомісячної «данини» від співробітників. У прокуратурі зазначали, що підозрювані відібрали у підлеглих понад 5 мільйонів гривень.

У 2025 році прокуратура повідомляла, що справу відносно посадовців має розглянути суд. Їм інкримінували одержання хабара, вимагання та заволодіння чужим майном, користуючись службовим становищем.