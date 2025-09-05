Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    5 вересня, 2025

  • 21.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 21.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Суд розгляне справу екскерівництва нацпарку «Білобережжя Святослава», яке відібрало у підлеглих премій на ₴2,2 млн, — прокуратура

Вручення підозри екскерівництву «Білобережжя Святослава» у грудні 2024 року, фото: Держбюро розслідуваньВручення підозри екскерівництву «Білобережжя Святослава» у грудні 2024 року, фото: Держбюро розслідувань

Колишнього директора національного природного парку «Білобережжя Святослава», його заступника та бухгалтера звинувачують у привласненні 2,2 мільйона гривень премій своїх підлеглих  — справу тепер розгляне суд. 

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, впродовж 2024 року директор нацпарку разом з своїм заступником та головним бухгалтером вимагали у підлеглих частину премій. Погрожуючи скороченням посад і переведенням поза штат, керівництво щомісяця забирало частину нарахованих працівникам грошей. Загальна сума перевищила 2,2 мільйона гривень. 

Крім того, посадовці організували схему фіктивного працевлаштування. На посади інспекторів з охорони природно-заповідного фонду вони оформили трьох «мертвих душ» — мешканців Вінниці, Ізмаїла та Одеси, які фактично не виконували жодних обов’язків.  Щомісяця їм нараховували заробітна плата — загалом майже 500 тисяч гривень. 

Їм інкримінують одержання хабара, вимагання та заволодіння чужим майном, користуючись службовим становищем (частина 3 статті 28, частина 3 статті 368, частина 5 статті 191 КК України).

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили керівництво Національного парку «Білобережжя Святослава» Миколаївської області на схемі отримання «відкатів» з премій підлеглих працівників у грудні 2024 року.

Останні новини про: корупція

В Одесі перед судом постане ексчиновник, який вимагав хабар за дозвіл на 4 кіоски
НАБУ і САП повідомили про нову підозру у справі екссудді Князєва
Керівницю одеського аеропорту підозрюють у завданні збитків на понад ₴15,6 млн
Реклама

Читайте також:

новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей, — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: корупція

Керівницю одеського аеропорту підозрюють у завданні збитків на понад ₴15,6 млн
НАБУ і САП повідомили про нову підозру у справі екссудді Князєва
В Одесі перед судом постане ексчиновник, який вимагав хабар за дозвіл на 4 кіоски

Сухомлин: воду в квартири миколаївців можуть подати вже за два тижні

Служба відновлення у 2026 році планує почати ремонт Інгульського мосту в Миколаєві

59 хвилин тому

Судді у справі ексголови Верховного суду з Миколаєва Князєва заявили про втручання у роботу

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay