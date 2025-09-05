Суд розгляне справу екскерівництва нацпарку «Білобережжя Святослава», яке відібрало у підлеглих премій на ₴2,2 млн, — прокуратура

Вручення підозри екскерівництву «Білобережжя Святослава» у грудні 2024 року, фото: Держбюро розслідувань

Колишнього директора національного природного парку «Білобережжя Святослава», його заступника та бухгалтера звинувачують у привласненні 2,2 мільйона гривень премій своїх підлеглих — справу тепер розгляне суд.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, впродовж 2024 року директор нацпарку разом з своїм заступником та головним бухгалтером вимагали у підлеглих частину премій. Погрожуючи скороченням посад і переведенням поза штат, керівництво щомісяця забирало частину нарахованих працівникам грошей. Загальна сума перевищила 2,2 мільйона гривень.

Крім того, посадовці організували схему фіктивного працевлаштування. На посади інспекторів з охорони природно-заповідного фонду вони оформили трьох «мертвих душ» — мешканців Вінниці, Ізмаїла та Одеси, які фактично не виконували жодних обов’язків. Щомісяця їм нараховували заробітна плата — загалом майже 500 тисяч гривень.

Їм інкримінують одержання хабара, вимагання та заволодіння чужим майном, користуючись службовим становищем (частина 3 статті 28, частина 3 статті 368, частина 5 статті 191 КК України).

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили керівництво Національного парку «Білобережжя Святослава» Миколаївської області на схемі отримання «відкатів» з премій підлеглих працівників у грудні 2024 року.