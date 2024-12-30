Відбирали премії у підлеглих на ₴5 млн: викрили посадовців нацпарку Миколаївщини

Підозрюються посадовці нацпарку Миколаївщини у відбиранні премії у підлеглих. Фото: ДБР

Правоохоронці викрили керівництво Національного парку «Білобережжя Святослава» Миколаївської області на схемі отримання «відкатів» з премій підлеглих працівників. Посадовці відібрали у підлеглих понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, з 2022 року директор парку разом із заступником та головним бухгалтером щомісяця «забирали» у 10 підлеглих нараховану їм 200% премію від заробітної плати.

Також зазначили, що у разі несплати посадовці погрожували підлеглим скороченням посади та виведенням поза штат. Протягом двох років вони встигли забрати у підлеглих понад 5 мільйонів гривень

Правоохоронці затримали посадовців 26 грудня під час одержання 340 тисяч гривень щомісячної «данини» від співробітників.

Підозрюються посадовці нацпарку Миколаївщини у відбиранні премії у підлеглих. Фото: ДБР

Слідчі повідомили про підозру учасникам схеми у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовими особами за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 180 тисяч гривень — для заступника директора нацпарку, по 601 тиcяч гривень — директору та бухгалтеру нацпарку. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, працівників локомотивного депо «Миколаїв» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» підозрюють у крадіжці пального. Затримали заступника начальника, шістьох машиністів та помічника в депо.