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Зливали за раз до 600 літрів: вісьмох працівників депо «Миколаїв» затримали за крадіжку пального

Затримали працівників локомотивного депо «Миколаїв». Фото: прокуратура Миколаївської областіЗатримали працівників локомотивного депо «Миколаїв». Фото: прокуратура Миколаївської області

Працівників локомотивного депо «Миколаїв» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» підозрюють у крадіжці пального. Затримали заступника начальника, шістьох машиністів та помічника в депо.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, заступник начальника локомотивного депо організував злочинну групу, яка систематично викрадала дизельне паливо з тепловозів.

«Він створив умови, за яких до роботи на локомотивах допускалися лише довірені особи. Вони після кожної поїздки залишали в баку локомотива надлишок пального в обсязі від 100 до 600 літрів. Зловмисники зливали дизельне паливо з локомотивів у каністри, відвозили до місць зберігання, де переливали його в бочки, а згодом продавали мешканцям області. Отримані кошти розподіляли між собою», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали працівників депо у порядку статті 615 КПК України.

Під час обшуків правоохоронці знайшли понад 4500 літрів дизельного пального, десятки порожніх каністр, гроші та записи. Також забралм 32 транспортні засоби, які використовували для перевезення пального.

Затримали працівників локомотивного депо «Миколаїв». Фото: прокуратура Миколаївської областіЗатримали працівників локомотивного депо «Миколаїв». Фото: прокуратура Миколаївської області

Наразі суд обрав запобіжні заходи для шістьох підозрюваних. Їх відправили під варту із заставою від 800 тисяч гривень до 3,1 мільйона гривень. Ще двох відправили під домашній арешт.

Затримали працівників локомотивного депо «Миколаїв». Фото: прокуратура Миколаївської областіЗатримали працівників локомотивного депо «Миколаїв». Фото: прокуратура Миколаївської області

12 листопада 2424 року повідомлялося, що правоохоронці викрили угруповання, яке підозрюють у викраденні дизельного пального з тепловозів локомотивного депо «Миколаїв» АТ «Укрзалізниця».

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