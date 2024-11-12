Миколаївські правоохоронці викрили працівників «Укрзалізниці», які зливали дизпальне із тепловозів

Миколаївські правоохоронці розкрили групу викрадачів дизпалива з локомотивів, фото: Нацполіція Миколаївської області

Миколаївські правоохоронці викрили угруповання, яке підозрюють у викраденні дизельного пального з тепловозів локомотивного депо «Миколаїв» АТ «Укрзалізниця».

Як повідомили у Національній поліції Миколаївської області, схему налагодив 42-річний мешканець Миколаївщини.

Зазначається, що він також залучив своїх знайомих та машиністів тепловозів. Бувши добре обізнаними в розкладі руху потягів, вони попередньо розрахували, що з одного тепловозу можливо викрасти до 600 літрів дизельного пального та надалі приховати вказану нестачу вписавши «потрібні» дані у відомості до документації технічного стану локомотивів.

За даними слідства, вони очікували на зупинку визначеного тепловоза на одній із залізничних станцій сусідньої області. Потім відкачували пальне у каністри та надалі відвозили їх до місць зберігання. Згодом пальне продавали, а гроші розподіляли між собою.

Задля конспірації вони спілкувались у закритих чатах месенджерів та використовували радіостанції і засоби нічного бачення, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Їх затримали коли вони зливали пальне з локомотива тепловоза під час його стоянки на залізничній станції у Кіровоградській області. Поліцейські вилучили полімерні каністри, заповнені дизпальним близько 250 літрів, та пристосування для зливу пального.

Окрім цього, за результатами проведення 40 обшуків за місцями розташування місцевого локомотивного ДЕПО, проживання затриманих та зберігання пального, а також в їх автомобілях, поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, чорнові записи, мобільні телефони, автомобілі та інші докази їх діяльності.

Миколаївські правоохоронці розкрили групу викрадачів дизпалива з локомотивів, фото: Нацполіція Миколаївської області Миколаївські правоохоронці розкрили групу викрадачів дизпалива з локомотивів, фото: Нацполіція Миколаївської області Миколаївські правоохоронці розкрили групу викрадачів дизпалива з локомотивів, фото: Нацполіція Миколаївської області

Шістьом особам повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Чотирьом затриманим суд призначив тримання під вартою з можливістю внесення застави, одному — домашній арешт та ще одному у вигляді застави.

Наразі вживаються заходи щодо затримання організатора «схеми». Проводяться подальші дії для збору доказової бази і притягнення до відповідальності інших причетних до розкрадання пального осіб.

Також у ході розслідування поліцейські встановлюватимуть можливих спільників затриманих та суму збитків, яку вони завдали державі. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у минулому році, в Миколаєві правоохоронці викрили злочинну схему незаконного продажу неякісного пального директором однієї з мереж автозаправних станцій області.