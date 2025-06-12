Підозрюють у виготовленні вибухівки: на Одещині затримали жінку, яку пов'язують з підготовкою теракту біля військової частини

Затримана жінка, яку підозрюють у виготовленні вибухівки. Фото: СБУ

На Одещині правоохоронці затримали 36-річну мешканку Білгород-Дністровського, яку підозрюють у виготовленні вибухівки для теракту біля будівлі військової служби правопорядку ЗСУ.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та СБУ.

За даними слідства, жінку наприкінці 2024 року завербували через проросійський Telegram-канал, пов’язаний зі спецслужбами РФ. Вона отримала інструкції з виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також організувала спостереження за військовим об’єктом. На реалізацію задуму їй передали 18 тисяч гривень на матеріали та оренду квартири біля цілі.

9 січня цього року підозрювана залишила підготовлену вибухівку в пакеті у під’їзді житлового будинку неподалік від військової частини. Того ж дня пристрій ввели в дію. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Затримана жінка, яку підозрюють у виготовленні вибухівки. Фото: СБУ

Як уточнили в СБУ, вибухівку використала 21-річна переселенка з Донеччини, яку затримали ще у січні цього року після закладки СВП біля адмінбудівлі ЗСУ. Після цього жінка, яка виготовила пристрій, переховувалася.

Зараз жінці оголосили підозру за статтею «терористичний акт». Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Підозрювана перебуває під вартою, слідство триває.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту 18-річного мешканця Київщини, якого підозрюють у спробі теракту.