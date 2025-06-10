У Миколаєві арештували 18-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці теракту. Фото: Центральний суд

Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту 18-річного мешканця Київщини, якого підозрюють у спробі теракту.

За даними слідства, юнак погодився виконувати вказівки за гроші. Зокрема, він мав здійснити вибух у південних областях України.

Вказується, що хлопець приїхав до Херсона та Миколаєва, де забрав саморобні вибухові пристрої. У Миколаєві він фотографував будівлі в центрі міста, отримуючи інструкції телефоном. Потім, як повідомляють правоохоронці, він встановив камеру спостереження та залишив дві сумки з вибухівкою біля будівлі територіального центру комплектування (військкомату) в густонаселеному районі.

Після цього на обидва пристрої надійшли дзвінки, які мали викликати вибух. Але через технічну несправність детонація не відбулася. Юнака затримали того ж дня.

Під час засідання він визнав свою провину та пояснив, що шукав підробіток в інтернеті й пізніше зрозумів, у чому бере участь. Адвокат просив відпустити хлопця під домашній арешт, проте суд вирішив залишити його під вартою без права на заставу.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зростає кількість терактів, вчинених дітьми, яких завербували в Telegram. Наразі лідером за кількістю таких терактів є Київська область. На Миколаївщині за час війни зафіксували два випадки.