На Миколаївщині з початку війни зафіксували 31 напад на працівників ТЦК: дві справи дійшли до суду

У Миколаївській області з 2022 по 2026 роки зафіксували 31 випадок протиправних дій щодо військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому кількість таких інцидентів зростала майже щороку.

Про це йдеться у відповіді Миколаївського обласного ТЦК та СП на запит LIGA.net.

За даними відомства, у 2022 році нападів не фіксували, у 2023 році сталося 4 випадки, у 2024 — 9, у 2025 — 13, а у 2026 році — вже 5.

У ТЦК зазначили, що інциденти не обмежувалися словесними конфліктами чи погрозами — в окремих випадках військовослужбовці отримували тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

«Характер зафіксованих інцидентів різноманітний і не обмежується словесними конфліктами чи погрозами. У низці випадків військовослужбовці отримували тілесні ушкодження, зокрема забої, садна, хімічні опіки, переломи, рублені рани, ножові поранення», — повідомили у Миколаївському ОТЦК та СП.

За цими фактами відкрили 16 кримінальних проваджень. До суду передали 2 справи, за результатами розгляду винесли 2 вироки.

Для порівняння, у Житомирській області такі випадки були поодинокими: у 2022 році їх не зафіксували, а з 2023 по 2026 роки — по одному інциденту щороку. Усі вони стали підставою для відкриття кримінальних проваджень за статтями про хуліганство або перешкоджання законній діяльності військових у особливий період. Летальних випадків не було.

У ТЦК обох регіонів зростання нападів пов’язують із соціальною напруженістю та впливом ворожих інформаційно-психологічних операцій. Також повідомляється про посилення заходів безпеки — зокрема взаємодію з поліцією та СБУ, використання відеофіксації та проведення роз’яснювальної роботи серед населення.

Нагадаємо, що в Україні від 24 лютого 2022 року зафіксували 611 нападів на працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, троє військовослужбовців загинули.

Відомо, що в Міністерстві оборони України заявили про масштабну трансформацію всієї системи мобілізації. Керівник Міноборони Михайло Федоров визначив модернізацію ТЦК як один із пріоритетних напрямів роботи, над яким відомство працює безперервно.

Крім цього, у 2025 році та на початку 2026-го територіальні центри комплектування та соціальної підтримки придбали 799 нагрудних відеореєстраторів на загальну суму 3,26 мільйона гривень.