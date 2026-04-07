 За три роки в Україні сталося понад 600 нападів на працівників ТЦК

В Україні сталося понад 600 нападів на працівників ТЦК з початку війни

За три роки в Україні сталося понад 600 нападів на працівників ТЦК.

В Україні від 24 лютого 2022 року зафіксували 611 нападів на працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, троє військовослужбовців загинули.

Про це повідомили в Національній поліції, передає «Інтерфакс-Україна».

За даними правоохоронців, найбільше таких випадків сталося у Харківській області — 68, у Києві — 53 та у Дніпропетровській області — 44.

Реклама

Також напади фіксували у Волинській (38), Львівській (37), Одеській (36) та Чернігівській (33) областях.

У Нацполіції зазначають, що кількість таких інцидентів зростає. Якщо у 2022 році зафіксували лише 5 випадків, то у 2023 році — вже 38.

У 2024 році сталося 118 нападів на працівників ТЦК, а у 2025 році їхня кількість зросла до 341. З початку 2026 року вже зафіксовано понад 100 випадків опору працівникам центрів комплектування.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України заявили про масштабну трансформацію всієї системи мобілізації. Керівник Міноборони Михайло Федоров визначив модернізацію ТЦК як один із пріоритетних напрямів роботи, над яким відомство працює безперервно.

Крім цього, у 2025 році та на початку 2026-го територіальні центри комплектування та соціальної підтримки придбали 799 нагрудних відеореєстраторів на загальну суму 3,26 мільйона гривень.

Реклама
