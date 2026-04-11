«Укрзалізниця» запускає прямий рейс з вокзалу Києва до аеропорту Кишинева
- Новини України
-
•
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
13:17, 11 квітня, 2026
-
«Укрзалізниця» разом з молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку з київського вокзалу до станції «Ревака», що розташована неподалік від міжнародного аеропорту Кишинева.
Про це 11 квітня повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Уже 13 квітня тестовий рейс Київ — Кишинів доїде до станції «Ревака». Звідти пасажирів безкоштовно довезуть в аеропорт на шатлі.
В «Укрзалізниці» кажуть, що тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд з аеропортом. Якщо попит серед мандрівників буде значним, то станцію «Ревака» можуть додати до маршруту поїзда № 351 на постійній основі.
Нагадаємо, Україна разом із Болгарією працює над запуском нового міжнародного залізничного сполучення до міста Варна.
Останні новини про: Укрзалізниця
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.