«Укрзалізниця» розширила мережу жіночих вагонів: додали рейси до Одеси
- Світлана Іванченко
18:29, 24 квітня, 2026
«Укрзалізниця» збільшила кількість жіночих вагонів, зокрема на Одеському напрямку. Продаж квитків у жіночі купе вже відкрито на кілька поїздів із відправленням з 1 травня.
Як повідомили у компанії, до переліку додали:
- №7 Харків — Одеса
- №12 Львів — Одеса
- №92 Львів — Київ
Зазначається, що жіночі вагони стабільно користуються високим попитом. Зокрема, їх заповнюваність сягає від 89% до 171%. Такі купе розміщені у вагоні №5 та мають відповідне маркування в застосунку «Укрзалізниці».
Загалом з 1 травня жіночі вагони курсуватимуть на таких маршрутах:
- №1/2 Харків — Ворохта
- №3/4 Запоріжжя — Ужгород
- №5/6 Запоріжжя — Ясіня
- №15/16 Харків — Ясіня
- №17/18 Харків — Ужгород
- №22/21 Львів — Харків
- №26/25 Одеса — Ясіня
- №29/30 Київ — Ужгород
- №38/37 Київ — Запоріжжя
- №41/42 Дніпро — Трускавець
- №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
- №75/76 Київ — Кривий Ріг
- №81/82 Київ — Ужгород
- №95/96 Київ — Рахів
- №98/97 Ковель — Київ
У компанії наголошують, що жіночі купе — це стандартні місця у звичайних купейних вагонах, без додаткової націнки за спеціальний формат.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» разом із Visa запускає цієї весни шість оновлених дитячих вагонів, облаштованих для ігор та навчання під час подорожі.
