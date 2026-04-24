 «Укрзалізниця» додала жіночі вагони до Одеси

  • пʼятниця

    24 квітня, 2026

  • 12.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Укрзалізниця» розширила мережу жіночих вагонів: додали рейси до Одеси

Укрзалізниця додала жіночі вагони у 3 поїздах.

«Укрзалізниця» збільшила кількість жіночих вагонів, зокрема на Одеському напрямку. Продаж квитків у жіночі купе вже відкрито на кілька поїздів із відправленням з 1 травня.

Як повідомили у компанії, до переліку додали:

  • №7 Харків — Одеса
  • №12 Львів — Одеса
  • №92 Львів — Київ

Зазначається, що жіночі вагони стабільно користуються високим попитом. Зокрема, їх заповнюваність сягає від 89% до 171%. Такі купе розміщені у вагоні №5 та мають відповідне маркування в застосунку «Укрзалізниці».

Загалом з 1 травня жіночі вагони курсуватимуть на таких маршрутах:

  • №1/2 Харків — Ворохта
  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород
  • №5/6 Запоріжжя — Ясіня
  • №15/16 Харків — Ясіня
  • №17/18 Харків — Ужгород
  • №22/21 Львів — Харків
  • №26/25 Одеса — Ясіня
  • №29/30 Київ — Ужгород
  • №38/37 Київ — Запоріжжя
  • №41/42 Дніпро — Трускавець
  • №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг
  • №81/82 Київ — Ужгород
  • №95/96 Київ — Рахів
  • №98/97 Ковель — Київ
У компанії наголошують, що жіночі купе — це стандартні місця у звичайних купейних вагонах, без додаткової націнки за спеціальний формат.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» разом із Visa запускає цієї весни шість оновлених дитячих вагонів, облаштованих для ігор та навчання під час подорожі.

Останні новини про: Укрзалізниця

Укрзалізниця запускає 6 нових дитячих вагонів
Через атаку російського дрона на Запоріжжі загинув машиніст
Євроколію планують продовжити до Одеси, Києва та Львова
Читайте також:
новини
«Білий бізнес»: скільки компаній із півдня України потрапили до реєстру сумлінних платників

Світлана Іванченко
новини
10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту

Альона Коханчук
новини
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

Катерина Середа
новини
У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укрзалізниця

Євроколію планують продовжити до Одеси, Києва та Львова
Через атаку російського дрона на Запоріжжі загинув машиніст
Укрзалізниця запускає 6 нових дитячих вагонів

10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Директор електротрансу заявив, що у Миколаєві достатньо тролейбусів для ще одного маршруту

2 години тому

У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту

Альона Коханчук

Головне сьогодні