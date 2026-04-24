«Укрзалізниця» розширила мережу жіночих вагонів: додали рейси до Одеси

«Укрзалізниця» збільшила кількість жіночих вагонів, зокрема на Одеському напрямку. Продаж квитків у жіночі купе вже відкрито на кілька поїздів із відправленням з 1 травня.

Як повідомили у компанії, до переліку додали:

№7 Харків — Одеса

№12 Львів — Одеса

№92 Львів — Київ

Зазначається, що жіночі вагони стабільно користуються високим попитом. Зокрема, їх заповнюваність сягає від 89% до 171%. Такі купе розміщені у вагоні №5 та мають відповідне маркування в застосунку «Укрзалізниці».

Загалом з 1 травня жіночі вагони курсуватимуть на таких маршрутах:

№1/2 Харків — Ворохта

№3/4 Запоріжжя — Ужгород

№5/6 Запоріжжя — Ясіня

№15/16 Харків — Ясіня

№17/18 Харків — Ужгород

№22/21 Львів — Харків

№26/25 Одеса — Ясіня

№29/30 Київ — Ужгород

№38/37 Київ — Запоріжжя

№41/42 Дніпро — Трускавець

№43/44 Черкаси — Івано-Франківськ

№75/76 Київ — Кривий Ріг

№81/82 Київ — Ужгород

№95/96 Київ — Рахів

№98/97 Ковель — Київ

У компанії наголошують, що жіночі купе — це стандартні місця у звичайних купейних вагонах, без додаткової націнки за спеціальний формат.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» разом із Visa запускає цієї весни шість оновлених дитячих вагонів, облаштованих для ігор та навчання під час подорожі.