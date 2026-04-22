Укрзалізниця запускає 6 нових дитячих вагонів
- Новини України
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
9:11, 22 квітня, 2026
-
Укрзалізниця разом із Visa запускає цієї весни шість оновлених дитячих вагонів, облаштованих для ігор та навчання під час подорожі.
За повідомленням від Укрзалізниці, перші три вагони вже готові та курсуватимуть у поїздах зі Львова до Одеси та з Харкова до Івано-Франківська, а решту незабаром додадуть до інших маршрутів.
Квитки на нові вагони з'являться у продажу поступово: з 24 квітня на одеський напрямок та з 2 травня — на прикарпатський.
Першими зручність оцінили діти з організації Save Ukraine, які проїхалися у спеціальному рейсі.
Для комфорту батьків та безпеки малечі у купе встановили захисні бортики на верхніх полицях, манежі для сну, пеленальні столики та підігрівачі для пляшечок.
Коридори обладнали додатковими низькими поручнями, а для заїзду з візками передбачили складні пандуси.
Наразі головною цікавинкою подорожі стане аудіоказка від Сашка Дерманського, яку вмикатимуть щовечора після відправлення поїзда.
Нагадаємо, що напередодні «Укрзалізниця» з 27 лютого 205 року запустила дитячий вагон.
Останні новини про: Діти
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.