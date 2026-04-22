 Дитячі вагони Укрзалізниці 2026

  • середа

    22 квітня, 2026

  • 8.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 22 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 8.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Укрзалізниця запускає 6 нових дитячих вагонів

Укрзалізниця разом із Visa запускає цієї весни шість оновлених дитячих вагонів, облаштованих для ігор та навчання під час подорожі.

За повідомленням від Укрзалізниці, перші три вагони вже готові та курсуватимуть у поїздах зі Львова до Одеси та з Харкова до Івано-Франківська, а решту незабаром додадуть до інших маршрутів.

Квитки на нові вагони з'являться у продажу поступово: з 24 квітня на одеський напрямок та з 2 травня — на прикарпатський.

Першими зручність оцінили діти з організації Save Ukraine, які проїхалися у спеціальному рейсі.

Дитячі вагони Укрзалізниці 2026, фото УкрзалізниціДитячі вагони Укрзалізниці 2026, фото Укрзалізниці
Дитячі вагони Укрзалізниці 2026, фото УкрзалізниціДитячі вагони Укрзалізниці 2026, фото Укрзалізниці

Для комфорту батьків та безпеки малечі у купе встановили захисні бортики на верхніх полицях, манежі для сну, пеленальні столики та підігрівачі для пляшечок.

Коридори обладнали додатковими низькими поручнями, а для заїзду з візками передбачили складні пандуси.

Наразі головною цікавинкою подорожі стане аудіоказка від Сашка Дерманського, яку вмикатимуть щовечора після відправлення поїзда.

Дитячі вагони Укрзалізниці 2026, фото УкрзалізниціДитячі вагони Укрзалізниці 2026, фото Укрзалізниці

Нагадаємо, що напередодні «Укрзалізниця» з 27 лютого 205 року запустила дитячий вагон.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

