«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародних рейсах

В Україні запускають перший дитячий вагон на міжнародних рейсах. Ілюстраційне фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» з 27 лютого запускає дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ — Кишинів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні. Він уже традиційно має пандуси для візочків, манежі для найменших, сповивальні столики, гіпоалергенну дитячу постіль, дитяче меню та підігрів дитячого харчування.

Також у вагоні є захищені бортики верхніх полиць безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою, інтерактивні навчально-розважальні матеріали та настільні ігри.

«Рекомендуємо цей вагон насамперед для батьків з дітками 0-8 років. Продаж квитків — виключно через застосунок «Укрзалізниці» зі спеціальним маркуванням «дитячий», — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 лютого 2025 року зросла вартість квитків на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини.