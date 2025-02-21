«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародних рейсах
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- Даріна Мельничук
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22:17, 21 лютого, 2025
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«Укрзалізниця» з 27 лютого запускає дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ — Кишинів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні. Він уже традиційно має пандуси для візочків, манежі для найменших, сповивальні столики, гіпоалергенну дитячу постіль, дитяче меню та підігрів дитячого харчування.
Також у вагоні є захищені бортики верхніх полиць безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою, інтерактивні навчально-розважальні матеріали та настільні ігри.
«Рекомендуємо цей вагон насамперед для батьків з дітками 0-8 років. Продаж квитків — виключно через застосунок «Укрзалізниці» зі спеціальним маркуванням «дитячий», — зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, з 1 лютого 2025 року зросла вартість квитків на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини.
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