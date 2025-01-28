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«Укрзалізниця» з 1 лютого підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

З 1 лютого 2025 року зросте вартість квитків на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини,  

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Зазначається, що з лютого зменшуються знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини, через це і буде здорожчання.

Так, за рахунок зменшення знижки вартість квитків до Польщі у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ зросте на 20-27%, а у вагонах купе — на 9-27%. Зокрема, вартість квитків на поїзд Київ - Варшава зросте на 37%, а в напрямку Київ — Будапешт — на 17% у вагони СВ та на 21% — у вагони купе.

При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

«Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 мільярдів гривень», — пояснили в компанії.

Нагадаємо, що з 27 січня «Укрзалізниця» впроваджує нові зупинки для пасажирів на Миколаївщині та скорочує час у дорозі на Одеському напрямку.

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