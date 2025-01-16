«Укрзалізниця» додала нові зупинки на Миколаївщині та скоротила час в дорозі на Одеському напрямку

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

З 27 січня «Укрзалізниця» впроваджує нові зупинки для пасажирів на Миколаївщині та скорочує час у дорозі на Одеському напрямку.

В компанії повідомили про завершення ремонту залізничної інфраструктури.

Зокрема, для зручності пасажирів на Миколаївщині додали нові зупинки у Вознесенську, Південноукраїнську та Колосівці (смт. Токарівка).

Також з'явиться нова зупинка в Одесі. Тепер поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського.

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Крім того, на 2-3 години прискорюють потяги на Одеському напрямку.

Так, на 2 години 4 хвилини прискорять поїзд №51/52 Запоріжжя — Одеса. Відправлення із Запоріжжя: 16:00. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя: 13:30. Прискорений на одну годину 59 хвилин.

На 2 години 4 хвилини прискорять поїзд №53/54 Дніпро — Одеса. Відправлення з Дніпра: 18:07, прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). В зворотному напрямку з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро: 11:11. Прискорений на одну годину 59 хвилин

На 2 години 4 хвилини прискорюють поїзд №253/254 Кривий Ріг — Одеса. Відправлення з Кривого Рогу: 18:03. Прибуття до Одеси: 05:25 (замість 07:29). Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг: 11:44. Прискорення на одну годину 59 хвилин.

Також, поїзд №148/147 Київ — Одеса у напрямку Одеси прискорили на 2 години 2 хвилини, у напрямку Києва — на 2 години 26 хвилин. Відправлення з Києва: 17:25, а прибуття в Одесу: 06:15 (раніше 08:17). Зворотно з Одеси: 19:50 (замість 17:24), а прибуття до Києва: 09:02.

Крім того, поїзд №7/8 Харків — Одеса прискорили на 3 години 12 хвилин в напрямку Одеси та 3 години 13 хвилин у напрямку Харкова. Відправлення з Харкова: 20:20 (раніше 17:55), прибуття до Одеси: 07:12 (раніше 07:59). Зворотно з Одеси: 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова: 09:21 (раніше 09:57).

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» запустила щоденні приміські поїзди через відновлений залізничний міст у Вознесенську.