На Миколаївщині цьогоріч потонули 18 людей, серед них двоє дітей

Водолаз шукає людину під водою. Фото: ДСНС

Від початку року на водоймах Миколаївщини сталися 23 випадки, внаслідок яких загинули 18 людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Серед загиблих — двоє дітей. Водночас рятувальникам вдалося врятувати 11 людей, зокрема двох дітей.

Напередодні трагедія сталася у Миколаєві, в мікрорайоні Намив. У районі пірсу у воді загинув підліток. Цьогоріч це вже друга загибель дитини на цій локації.

Слід зазначити, що у Миколаєві продовжує діяти заборона на купання в річках та відпочинок біля води, запроваджена ще у 2022 році.

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