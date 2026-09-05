Два миколаївські тролейбуси потрапили під удар: пасажири не постраждали

У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротранс

Два тролейбуси та багатоповерхівка пошкоджені в Миколаєві після ранкової атаки російських військ. Постраждалих немає.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Російський удар пошкодив два тролейбуси марки «Дніпро», які в цей момент перевозили пасажирів. Йдеться про тролейбуси №1 та №10, які рухалися у зворотному напрямку.

У транспорті вибило вікна та пошкодило окремі елементи. За даними «Миколаївелектротрансу», в одному тролейбусі пошкоджено два бокові скла, в іншому — три.

— Найголовніше — за попередньою інформацією, люди не зазнали фізичних травм. Водії тролейбусів також не постраждали, — повідомили на підприємстві.

Наразі фахівці «Миколаївелектротрансу» оцінюють пошкодження. Після цього тролейбуси відправлять на ремонт і планують повернути на маршрути.

Також пошкоджено житловий будинок. В одній із багатоповерхівок вибило шість вікон — у чотирьох квартирах та нежитловому приміщенні на першому поверсі.

Комунальні служби допоможуть мешканцям закрити вибиті вікна. Людям також пояснюють, як отримати компенсацію за програмою «єВідновлення».

— Найважливіше після цієї атаки, що всі водії та пасажири пошкоджених тролейбусів живі й не постраждали. Тролейбуси відновимо та повернемо на маршрути, — сказав Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротранс У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротранс

Мер також повідомив, що вночі комунальні служби допомагали рятувальникам ліквідовувати пожежу в торговельному центрі після російських ударів. Зокрема, направляли водовозки та інший транспорт.

— Протягом ночі працівники наших комунальних підприємств також допомагали рятувальникам ДСНС на місці пожежі в торговельному центрі: забезпечували водою, направляли водовозки та транспорт. Комунальні служби стежили за ситуацією й були готові оперативно реагувати. Я вдячний всім, хто працює на місцях заради захисту міста та жителів! Агресор не зупиняється. Тому вкотре прошу: бережіть себе та обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги, – додав Олександр Сєнкевич.

Наразі міські служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки атаки.

Загалом, російські війська вдень 5 вересня атакували Миколаївщину безпілотниками. У Галицинівській громаді дрон влучив у вантажівку — загинув 40-річний водій. Ще двоє чоловіків постраждали в Кривоозерській громаді.

У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротранс У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротранс

4 вересня росіяни кілька разів атакували Миколаївщину

У Миколаєві російські дрони атакували «Епіцентр». Після повторних ударів у торговельному центрі виникли пожежі, будівля зазнала значних пошкоджень. Постраждали 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Також росіяни вдарили по Куцурубській громаді. У Дмитрівці пошкоджено дах приватного будинку, постраждав 57-річний чоловік.

Поруч із «Епіцентром» розташований Миколаївський зоопарк. За словами його директора Володимира Топчия, тварини не постраждали — під час атаки вони перебували у закритих приміщеннях.