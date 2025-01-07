«Укрзалізниця» запускає потяги Колосівка — Знам'янка та Одеса — Помiчна
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- Даріна Мельничук
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18:47, 07 січня, 2025
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«Укрзалізниця» запускає щоденні приміські поїзди на дільниці Одеса — Колосівка — Вознесенськ — Помічна — Знам’янка.
Про це повідомляє Одеська залізниця.
Зазначається, що потяги почнуть курсувати з 14 січня:
- № 6332 Колосівка — Знам'янка (відправка з Колосівки о 5:05, прибуття в Знамʼянку об 11:35);
- № 6333 Знам'янка — Колосівка (відправка зі Знамʼянки о 14:03, прибуття до Колосівки о 20:05);
- № 6414 Одеса — Помiчна (відправка о 15:18, прибуття о 21:50);
- № 6413 Помiчна — Одеса (відправка о 5:40, прибуття о 12:14).
У Вознесенській громаді розпочали тестування відновленого залізничного мосту, зруйнованого у 2022 році внаслідок бойових дій.
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