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«Укрзалізниця» запускає потяги Колосівка — Знам'янка та Одеса — Помiчна

«Укрзалізниця» призначає поїзди «Колосівка – Знам'янка» та «Одеса – Помiчна». Фото: «МикВісті»«Укрзалізниця» призначає поїзди Колосівка – Знам'янка та Одеса – Помiчна. Фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» запускає щоденні приміські поїзди на дільниці Одеса — Колосівка — Вознесенськ — Помічна — Знам’янка.

Про це повідомляє Одеська залізниця.

Зазначається, що потяги почнуть курсувати з 14 січня:

  • № 6332 Колосівка — Знам'янка (відправка з Колосівки о 5:05, прибуття в Знамʼянку об 11:35);
  • № 6333 Знам'янка — Колосівка (відправка зі Знамʼянки о 14:03, прибуття до Колосівки о 20:05);
  • № 6414 Одеса — Помiчна (відправка о 15:18, прибуття о 21:50);
  • № 6413 Помiчна — Одеса (відправка о 5:40, прибуття о 12:14). 

У Вознесенській громаді розпочали тестування відновленого залізничного мосту, зруйнованого у 2022 році внаслідок бойових дій.

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